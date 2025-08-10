Xiaomi se ha pasado el juego con el enchufe múltiple para el hogar que ahora incluye pantalla y sensor de presencia

Hace unos meses Xiaomi presentó la Xiaomi Track Socket Set, una regleta modular en la que se puede cambiar el número de enchufes y que incluso se puede anclar en la pared. El único inconveniente es que no llegó a España.

Ahora la compañía ha mejorado su propuesta con una versión muy similar pero que tiene un gran añadido: una pantalla de control.

En este caso la idea se mantiene, con una parte fija instalada en la pared a la que se acoplan los diferentes enchufes que no sólo se pueden mover horizontalmente, sino que también se pueden poner y quitar.

Esto le aporta una versatilidad que no tiene ninguna otra opción del mercado. Por si fuera poco, los enchufes son diferentes, estando algunos enfocados al uso de conectores tradicionales y otros contando con puertos USB.

Estos últimos incluso permiten cargar dispositivos de forma aceptablemente rápida, llegando a los 33 W. Es posible colocar hasta cinco enchufes diferentes.

Algo muy llamativo es que los enchufes se encienden y se apagan de manera independiente girándolos, sin necesidad de tener que pulsar nada. Y, por supuesto, se controlan desde el móvil con Xiaomi Home.

La potencia máxima que es capaz de controlar la regleta es de 8.000 W, mucho más que la potencia media contratada por los hogares normalmente. Incluso en viviendas con coches eléctricos y todo tipo de aparatos se suele tener menos capacidad. Cada enchufe soporta 2.500 W.

Xiaomi Track Socket El Androide Libre

Esto hace que podamos instalar todo tipo de dispositivos, aunque habría que tener cuidado con la potencia que tiene la propia instalación de la casa en ese punto.

La novedad más importante es, como hemos dicho, la pantalla. Dispone de un panel 3.2 pulgadas con tecnología táctil y podemos ver el pronóstico del tiempo, visualizar estadísticas de energía, activar el bloqueo para niños, etc.

También está equipado con una suerte de sistema de detección de presencia humana que usa la frecuencia de los 2.4 GHz, y es compatible con cualquier aparato inteligente de Xiaomi. Esto hace que los enchufes se puedan activar simplemente cuando se entra en una habitación.

Hay tres modelos de regletas con diferentes longitudes y número de enchufes. La versión de 50 cm con 3 enchufes tiene un precio de 299 yuanes, lo que equivale a unos 35 euros. El modelo intermedio, de 60 cm y también con 3 enchufes, cuesta 449 yuanes o 55 euros. La opción de mayor tamaño, con una longitud de 80 cm y 4 enchufes, tiene un precio de 499 yuanes, que al cambio son unos 60 euros.