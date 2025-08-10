Este invento integra batería portátil, cable y cargador y no es de Nothing, pero su diseño es igual de espectacular

Las baterías portátiles se han convertido en una parte del día a día de muchos usuarios en España, sobre todo en vacaciones cuando estamos más tiempo fuera de casa y alejados de los cargadores de pared.

Pero por ahora las posibilidades de las mismas no son muy especiales, más allá de darnos energía en un momento de apuro, que es para los que se diseñaron.

Hay una marca de accesorios, Sharge, que acaba de presentar una batería que, además integra un cargador y un cable USB-C, por lo que podemos llevarla siempre encima. Su precio es de 46,35 euros.

Pero lo más llamativo es, sin duda, su diseño, claramente inspirado en la empresa londinense Nothing, responsable de algunos de los móviles más llamativos de los últimos años.

Esta batería cargador está diseñada para mostrar parte de su interior, con un acabado transparente y un diseño minimalista que encaja muy bien con la estética de los móviles de la empresa fundada por Car Pei.

Sharge Retractable 3 in 1 Power Bank El Androide Libre

Además de destacar por el diseño la batería en sí misma, que tiene una capacidad de 10.000 mAh, cuenta con un cable retráctil de 70 cm para no tener que cargar con otro elemento. Obviamente, usa un puerto USB-C, que es el estándar de la industria.

Este cable se ha diseñado para resistir más de 30.000 acciones, por lo que, aunque lo usáramos una vez al día sin parar, en teoría debería aguantarnos más de 80 años.

El cargador se usa desplegando las patillas del enchufe, que por ahora sólo son compatibles con los conectores estadounidenses, del tipo A, que usan patillas planas paralelas. En España, por contra, usamos el tipo C o F, por lo que necesitaríamos un adaptador.

La velocidad de carga máxima de este cargador es de 30 W, aceptable pero tampoco impresionante. Eso sí, está controlada por un procesador que gestiona la carga para evitar problemas.

Sharge Retractable 3 in 1 Power Bank El Androide Libre

Por si fuera poco, incluye una pequeña pantalla hecha de LEDs que recuerda a la pantalla trasera del Nothing Phone (3), el Matrix Display. Por último, hay que destacar que es capaz de hacer una carga inteligente por la noche, si es que nuestro móvil no tiene ese modo.

Este aparato, que incluye cable de carga, cargador y batería externa, se posiciona como una excelente compra, siempre que nuestros enchufes sean compatibles. Esperemos que saquen una versión para usuarios europeos en breve.