Este llamativo invento utiliza ultrasonidos de muy baja frecuencia para eliminar dolores musculares sin masajes

Los avances en tecnología los solemos ver en dispositivos como móviles en España, pero hay otros aparatos que avanzan y no son tan conocidos. El sector médico es uno de los que más destaca.

Hemos visto aparatos que hacen chequeos completos desde el propio móvil, otros que miden la presión arterial y otros que hacen electrocardiogramas.

Una de las últimas propuestas que llega desde KickStarter (299 dólares) es Softmoshi, un dispositivo que se ha diseñado para dar masajes, pero en vez de presión física usa ultrasonidos.

Usando una tecnología ultrasónica de vanguardia de 1 MHz, Softmoshi actúa sobre los músculos profundos para dar un alivio rápido de las molestias que podemos tener en el día a día.

Una de las ventajas de este aparato es su pequeño tamaño, lo que permite que lo podamos llevar a cualquier parte. Si lo necesitamos en la oficina, o en un viaje largo, estará disponible.

Funcionamiento de Softmoshi El Androide Libre

Vienen dos dispositivos en el mismo estuche, pudiéndolos usar en conjunto o de forma separada. Se agarran al cuerpo con unas ventosas que impiden que se caigan y, a la vez, nos dejan las manos libres.

En 10 minutos promete dar alivio a las molestias musculares, incluso aunque estén provocadas por músculos a los que no llegamos físicamente. Y, si queremos, podemos controlar la intensidad con la que funciona.

A diferencia de los masajeadores tradicionales que solo alivian las molestias superficiales, las ondas ultrasónicas de Softmoshi penetran profundamente en los músculos, ofreciendo un alivio más rápido y una recuperación más completa.

Softmoshi tiene dos opciones de frecuencia, 1,1 MHz y 3 MHz, diseñadas para diferentes zonas del cuerpo. Cada frecuencia proporciona beneficios específicos, permitiendo a los usuarios tratar diversas zonas del cuerpo.

El dispositivo tiene un temporizador integrado que se controla desde los botones del mismo. Desde ahí también podemos controlar la intensidad.

Pero el mayor rango de opciones nos lo da la aplicación que se instala en el móvil y permite controlar el aparato más pormenorizadamente. Según los estudios de la empresa los pacientes empiezan a notar mejorías a las dos semanas de uso.

Softmoshi en una articulación El Androide Libre

La batería, de 3.000 mAh, se recarga mediante un conector USB-C convencional, y dura unas 15 sesiones aproximadamente, siendo cada sesión de unos 20 o 30 minutos.