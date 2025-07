El invento que dispara tu productividad en tu móvil o portátil: añade una segunda pantalla en cualquier parte

Cuando los ordenadores empezaron a popularizarse en España en los años 90 eran los de sobremesa lo que más se veían. Los portátiles aún eran caros y se quedaban casi restringidos al ámbito laboral. Poco a poco se empezaron a usar también en los estudios, bajaron de precio y muchos incluso los compraron cuando tuvieron que cambiar de modelo. Y actualmente están evolucionando.

Incluso en casa era posible usarlos de manera sencilla, conectándolos a un monitor si es que queríamos tener la comodidad de una pantalla más grande, usándolos con teclado y ratón externos incluso si fuera más conveniente.

La cuestión es que esto obligaba a tener un espacio fijo para ese monitor, con su alimentación, cableado, etc.Pero hay otro tipo de monitores que sirven como accesorios externos para los portátiles y que, además, se pueden utilizar en movilidad, por si se quiere trabajar (o jugar) en una cafetería, una oficina temporal, el parque, etc.

Un ejemplo de ellos son los DUEX Float 2.0 y DUEX Float Pro, dos propuestas de una empresa que los ha presentado con tremendo éxito en Kickstarter. Se buscaba una financiación de 15.000 dólares y ya lleva recaudado más de 260.000 dólares.

Este proyecto es la segunda versión de un monitor portátil que ya se financió y que resultó también un éxito. En este caso la propuesta es un 33% más ligera, algo que siempre es importante en este tipo de aparatos, además de mejorar la resolución, incluyendo altavoces para un mejor sonido.

Estos monitores se han diseñado para ser usados encima de la pantalla del portátil, aportando otra pantalla externa donde poder ver más ventanas, y realizar otras tareas. También se pueden usar apoyados en su propio atril, de manera paralela al portátil, e incluso se pueden poner enfrente, como monitor para otra persona a la que le estemos haciendo una presentación.

Los dos modelos son muy similares estéticamente, pero el modelo Pro, como era de esperar, tiene mejores funciones y un precio mayor.

DUEX Float 2.0 Alvarez del Vayo

El DUEX Float 2.0 tiene 15,6 pulgadas de diagonal y una resolución FHD y tres ángulos de posicionamiento, para elegir el más conveniente en cada caso. Además, el tratamiento de la pantalla disminuye los reflejos. Incluye altavoces y su activación es tan sencilla como conectar el monitor al portátil y ya está.

El DUEX Float Pro tiene las mismas características pero con algunas mejoras. Por ejemplo, su resolución sube a 2.5K, 2.560 x 1.600px, y su diagonal es de 16 pulgadas. El panel es más brillante y tiene más contraste, además de tener una tasa de refresco de 120 Hz. También es compatible con el 100% del espectro sRGB, frente al 62% del modelo más económico.

DUEX Float 2.0 Pro El Androide Libre

Una de las mayores ventajas de este tipo de pantallas es que simplemente con un cable USB-C es posible ponerlas a funcionar, junto con el portátil. No hacen falta cables HMDI o de alimentación externos. Obviamente para ello es necesario contar con un ordenador compatible, pero lo son la mayoría de ordenadores de los últimos años.

Los DUEX Float también pueden ser usados como monitores para smartphones Samsung gracias a la conexión USB-C. Simplemente enchufándolos al puerto del móvil tendremos una enorme pantalla en la que poder trabajar o ver contenido multimedia. Es un accesorio muy conveniente en viajes, por ejemplo, o para usar en el tren o el avión.

Es una de las ventajas que tiene Samsung DeX, la propuesta de la empresa coreana para convertir un móvil en un ordenador. Además de con Mac, ChromeOS y Windows, también es posible usarlo con iOS, a partir del iPhone 15.

Esto cambiaría la experiencia de uso en dispositivos móviles. No se explicita pero es de suponer que también serviría con tablets Samsung que tengan Dex y con los iPad de última generación.

Curiosamente hay una función que ha desaparecido del primer modelo, el DUEX Float original. Los dos modelos que están ahora en KickStarter no tienen pantalla táctil. Es de suponer que sus creadores se han dado cuenta que no es algo que la gente use y han pensado que es mejor abaratar la producción y, de paso, el precio final eliminando esa característica.

También se han eliminado los imanes de serie, aunque pueden ser incluidos si los necesitamos, para poder conectarlo físicamente al portátil.

DUEX Float 2.0 El Androide Libre

El proyecto también incluye algunos accesorios que se pueden comprar de manera opcional, como un HUB para expandir los puertos USB-C, un cable de datos que permite cargar el portátil a la vez que se usa el monitor externo si solo tenemos un puerto... No tienen precios especialmente altos, pero obviamente se pagan aparte.

Los precios de estos dos productos varían en función del modelo y de si nos acogemos a la promoción de lanzamiento que está llevando a cabo actualmente en la plataforma de micromecenazgo. El DUEX Float 2.0 cuesta 329 dólares (unos 300 euros) pero promocionalmente cuesta 209 dólares (unos 190 euros). El DUEX Float Pro cuesta 399 dólares (unos 360 euros) pero promocionalmente cuesta 299 dólares (unos 270 euros).

El proyecto se lanzó en el mes de marzo y espera pasar a producción física en el mes de mayo. Aún no hay una fecha concretada para poder recibir el mismo, y no sabemos si los aranceles de Trump afectarán a los precios finales, no sólo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo.