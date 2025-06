Este es el curioso dispositivo que hará que tu móvil no se caliente este verano: compatible con cualquier marca y modelo

Los smartphones pueden sufrir daños derivados de las altas temperaturas, y en función de lo que se caliente cada modelo y el calor que haga en la zona de España donde se viva, puede ser fácil que esto ocurra.

Hay algunos trucos que pueden ayudar a enfriar el dispositivo en momentos puntuales, pero es cierto que al llevar a cabo actividades pesadas, como jugar a videojuegos, es una tarea compleja.

Al fin y al cabo, se requiere de un mayor rendimiento, lo cual hace que el dispositivo tenga que llegar más al límite en este sentido.

La decisión más sabia si se busca hacer que el móvil actual dure la mayor cantidad de años posible es la de evitar a toda costa los calentamientos innecesarios.

Existe un accesorio creado específicamente para ello, adaptable a cualquier smartphone y que no cuesta más de 20 euros.

Se trata de un disipador para móvil, y puede ser el mejor aliado para jugar este verano sin miedo a que el dispositivo se sobrecaliente. Está disponible en Amazon por un precio de 19,99 euros.

En este caso, se trata de un modelo de Trilink, una compañía especializada en accesorios, y sirve para móviles de 4,5 a 7 pulgadas.

Su funcionamiento es como el de un disipador de ordenador, puesto que se coloca sobre la trasera del dispositivo, con un trozo de metal con facilidad para conducir el calor.

Ventilador Trilink en detalle

Sobre este se halla un ventilador, que es el que se encarga de expulsar este calor hacia el exterior, encajando a la perfección en el medio del dispositivo, donde suele quedar un hueco al agarrar el móvil con las dos manos.

Este ventilador para el móvil se carga por medio del uso de un USB Tipo C, y cuenta con un botón y un interruptor gracias al cual es posible tanto encenderlo como alternar entre cualquiera de sus dos modos de uso y velocidades.

Está disponible en color negro y blanco, y su diseño se asemeja mucho al de los productos gaming, contando incluso con su propia retroiluminación en la zona donde se encuentra el ventilador.

Como no va conectado al móvil, no importa en absoluto qué modelo sea o qué software tenga, siempre y cuando no sobrepase las 7 pulgadas de tamaño de pantalla.