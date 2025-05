El increíble accesorio que convertirá tu móvil plegable en un móvil retro: te ayudará a escribir más rápido

Mucha gente en España utiliza el móvil para tareas relacionadas con el trabajo cada día. No es de extrañar, puesto que es el dispositivo a través del cual más fácilmente se puede acceder a plataformas como el correo electrónico o la aplicación de nube que cada persona o compañía emplee.

Además, su considerable tamaño y su gran potencia permiten que se puedan realizar todo tipo de tareas de una manera bastante cómoda. De hecho, en muchos casos ni siquiera se necesitan accesorios, aunque es cierto que estos pueden darle un impulso en cuanto a productividad, sin ir más lejos basta con un ratón y un teclado.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sin embargo, existen muchas ocasiones en las que no es posible llevar dispositivos tan grandes o que requieran de un escritorio para ser utilizados. Este accesorio para móviles plegables tipo concha es precisamente lo contrario, y promete ofrecer una mayor productividad sin hacer que el usuario tenga que llevar un accesorio voluminoso y pesado en una mochila.

Un accesorio muy productivo

Esta marca de fundas es de lo más interesante, puesto que además de una pequeña protección alrededor del dispositivo, integra un teclado físico en su parte inferior gracias al cual se puede encontrar cualquier botón que necesite el usuario para escribir. Hace este proceso mucho más fácil y cómodo, eso sí, por un precio superior a 100 euros..

La manera de poner el móvil en la funda es a través de un conector USB tipo C, lo cual hace que este teclado no necesite cargarse, ya que emplea directamente la energía que se encuentra en el dispositivo. Esto es bastante útil de cara a asegurar una mayor durabilidad, y que no haya problemas con la autonomía de este teclado.

Funda con teclado

No se trata de una funda universal, sino que está adaptada a cada uno de los modelos con los que es compatible, como el Motorola Razr. En este tipo de móviles plegables es en el formato en el que puede resultar más interesante probar esta funda, puesto que hace que el tamaño general del dispositivo sea más pequeño cuando está plegado, pero manteniendo el teclado físico.

Desde luego, cuenta con un aspecto muy similar al que tenían las BlackBerrys que tanto triunfaron antes de la llegada de los smartphones. A pesar de esto, también existe modelos disponibles para dispositivos convencionales, como los Galaxy S25 aunque en este caso alarga considerablemente la longitud del dispositivo.