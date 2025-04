Este es el increíble accesorio que tienen los iPhone y que deberías comprar si tienes un móvil Android

Lo mejor de las innovaciones en el mundo de la telefonía es que, tarde o pronto, la mayoría de estas acaban llegando a muchas marcas, haciendo que no solo un fabricante pueda disfrutar de una prestación o tecnología, aunque se aplique de distintas maneras. Esto es una gran ventaja para los usuarios en España y en el resto del mundo.

Es algo que ha pasado con algunos aspectos en Android, y que ahora está sucediendo con el sistema de imanes que implementó Apple en sus móviles hace unos años. Estos no están disponibles en los móviles Android, pero algunos fabricantes como Samsung o OnePlus, de cara a implementar la carga inalámbrica Qi 2, han incluido este tipo de sistema de imanes en las fundas de sus nuevos móviles.

Básicamente, estos imanes hacen que el cargador inalámbrico se quede perfectamente colocado cada vez que se utiliza, ya que estos imanes se atraen con los de los accesorios, consiguiendo una unión sencilla, y que no requiere ningún tipo de esfuerzo o concentración por parte del usuario, algo que es de agradecer.

Sin embargo, este tipo de imanes abren un mundo de posibilidades de las que los móviles de Apple pueden disfrutar. Ahora, los usuarios en Android también, y aunque tu móvil no tenga carga Qi 2, existen muchos fabricantes de fundas que replican este tipo de carcasas magnéticas, gracias a las cuales se pueden utilizar incluso los accesorios específicamente diseñados para los iPhone.

Nosotros hemos probado algunos de estos, y lo cierto es que pueden llegar a merecer mucho la pena para algunos usuarios. Además, en muchos casos, este tipo de accesorios suelen ser baratos, sin pasar ni siquiera de los 10 euros.

Un accesorio simple

Existen diferentes formas de poner fijación magnética al móvil, aunque este no cuente con ella de serie, y lo cierto es que si se hace de la forma correcta, no se aprecia diferencia entre un dispositivo con funciones magnéticas de serie y uno que lo tenga en la funda. Eso sí, también dependerá de la calidad de los accesorios, puesto que no todos se fijan igual de bien.

Por una parte, es posible comprar el aro metálico para pegarlo directamente en la parte posterior del móvil. Este también funcionará cuando el dispositivo lleve funda, aunque hay que tener en cuenta que funcionará algo peor de esta manera, puesto que habrá una barrera entre los imanes y el accesorio. Sin embargo, es una gran opción para utilizarlo si se lleva el móvil sin protección.

Funda magnética

Por otra parte, existen una gran cantidad de fabricantes de accesorios que crean fundas que llevan el aro magnético directamente implantado. Si se suele utilizar funda esta es la mejor opción, puesto que no añade un grosor extra y el imán se encuentra lo más cercano a la superficie que es posible. Además, los fabricantes tienen en cuenta la posición de la circunferencia para que coincida con la carga inalámbrica.

En cualquiera de los casos, basándome en mi experiencia personal conviene apostar por modelos que cuenten con una circunferencia y con un pequeño segmento bajo esta. En algunos accesorios este pequeño segmento inferior aporta una mayor sujeción

Infinidad de usos

Lo mejor que tienen estos accesorios imantados es que son de quita y pon. Ninguno se queda de forma permanente en el smartphone, por lo que se pueden ir cambiando en función de las necesidades que se tengan en el momento. De esta forma solo será necesaria una funda para poder utilizar decenas de accesorios.

Estos accesorios pueden ser de muchos tipos, empezando por los cargadores inalámbricos. Existen pequeños cables de carga unidos a una placa con carga inalámbrica que se conectan al teléfono con tan solo estar cerca de él y que son ideales para ni siquiera tener que buscar el puerto de carga. Aunque en este sentido también hace muy buen trabajo las bases de carga inalámbrica.

Estas pueden ser convencionales, en las que el dispositivo se deja apoyado en la propia base, o bien pueden ser bases levitantes que dejen el smartphone en una posición elevada mientras que se carga únicamente sujeto por los imanes de la base. Este tipo de diseño hace que el dispositivo flote mientras se carga y le confiere un gran aspecto para dejarlo en el escritorio o en la mesa de noche.

Sin embargo, no todos los accesorios están relacionados con la carga. Existen anillos magnéticos que se adhieren a la parte trasera del dispositivo y que permiten desplegarlos para dejarlo colocado de diferentes maneras. Estos son muy útiles, por ejemplo, a la hora de dejar el móvil en horizontal para ver una película o incluso para hacer una videollamada en vertical. Además, también se puede poner un dedo dentro del anillo para conseguir una mejor sujeción del móvil.

Anillo magnético de plástico (izquierda) y de metal (derecha)

Por otra parte, existen pequeños tarjeteros magnéticos que son ideales para aquellos días en los que se quiere ir poco cargado. Tienen capacidad suficiente para meter tres o cuatro tarjetas y efectivo, y se queda lo suficientemente pegada al móvil como para que se pueda llevar sin problema en el día a día. Como se puede despegar en cualquier momento, también es posible llevar una cosa en cada bolsillo si se quiere separar.

Otros, como las empuñaduras fotográficas, permiten convertir el dispositivo en una especie de cámara con su propio disparador y más botones físicos para controlar aspectos de la fotografía.