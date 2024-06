Adios a las cámaras de acción: este curioso dispositivo te permitirá llevar el móvil al cuello con las manos libres

Los smartphones cuentan con una enorme variedad de accesorios disponibles en España. Hay ocasiones en las que estos son específicos para cada modelo de móvil, bien porque se adapten a sus características en concreto, o bien porque lo haya creado el fabricante del dispositivo. Sin embargo, muchos de ellos son universales, y válidos para prácticamente cualquier tipo de móvil.

Los soportes son, junto a las powerbanks, unos de los más útiles. Existen de todo tipo, ya sea para hacer videollamadas, dejar el móvil cargando o incluso para mejorar sus cualidades fotográficas y su estabilidad. Y existen algunos que permiten llevar el móvil en una posición ideal para fotos o videos, pero sin ni siquiera tener que cogerlos en la mano.

En este caso, se trata de un soporte disponible en Amazon, que cuesta menos de 35 euros y que puede ser ideal para ir de vacaciones, grabar videos para redes sociales e incluso para inmortalizar las vacaciones sin tener que ir con el móvil en la mano a todas partes.

Ideal para grabar

Este soporte magnético para el cuello está disponible en Amazon por un precio de 37,99 euros, con un cupón de descuento del 15% que se aplica en la propia página del producto. La manera en la que se sujeta es bastante simple. Por una parte, cuenta con una correa que se agarra al cuello para dejar el móvil reposando en una superficie estable.

En el punto en el que se unen los dos lados de esta correa, a la altura del pecho, es donde se puede abrir el mecanismo. Tiene una forma que favorece la ergonomía, por lo que promete ser bastante cómoda. Para sujetar el móvil, se emplea un sistema de imanes, por lo que será necesario contar con una funda compatible con los accesorios magnéticos.

Soporte de cuello para el móvil Amazon

Si no se tiene una de estas, existen otros modelos con un soporte universal en el que se podrá poner cualquier dispositivo, aunque puede ser más incómodo. Es posible regular la inclinación del móvil, lo cual es un punto a favor. Cuando no se use, se podrá plegar para que ocupe menos espacio.

Si bien puede sustituir a una cámara de acción en algunas situaciones, esto puede exponer el teléfono a que se lleve un golpe si se utiliza practicando deporte. Sus usos están más enfocados a hacer fotografías mientras se viaja, grabar vídeos de tu mascota o incluso hacer streamings, puesto que permite tener las manos libres para mostrar cualquier tipo de actividad.