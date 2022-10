El router definitivo de Google: analizamos el Google Nest Wifi Pro

Google cada vez está apostando más por el hardware, sobre todo porque ve cómo Apple le come terreno en sectores donde sus socios (Samsung, Xiaomi, etc.) no pueden frenarla. Además, Google avanza en otros mercados en los que Apple no tiene presencia, como los routers. Hace unas semanas presentó el nuevo Nest Wifi Pro, un router de gama alta que hemos podido probar durante una semana.

Un diseño que gusta

Que un aparato tecnológico sea bonito o no suele ser algo relevante en su día a día, pero hay excepciones. Si tenemos un router feo es más probable que tendamos a esconderlo tras la tele, bajo un estante, etc.

Esto perjudica la calidad de la señal Wifi, motivo por el cual que el Nest Wifi Pro sea bonito no es solo una cuestión de diseño.

Google Nest Wifi Pro

Este aparato es pequeño, más de lo que parece en fotos y vídeos, y tiene un acabado brillante que atrae el polvo y las huellas, aunque es cierto que no vamos a tocarlo mucho, no es un teléfono.

En la parte trasera solo tenemos el puerto del enchufe a la red eléctrica, el puerto Ethernet para conectarlo al módem y el puerto para añadir algún periférico.

Seguridad, comodidad, gestión desde el móvil...

Google Nest Wifi Pro

Una de las cosas más útiles de los routers de Google son la cantidad de funciones avanzadas que tenemos disponibles.

Podemos crear una red de invitados, controlar los dispositivos que se conectan a la red Wifi, darle prioridad a uno sobre otro, hacer una medición de velocidad sin aplicaciones o webs de terceros...

Google Home

Todo esto se controla desde la aplicación Google Home, aunque para configurarlo deberemos eliminar los anteriores routers de Google si es que tuviéramos algunos. En mi caso era así y he tenido que borrar esa configuración previamente para poder analizar este aparato. Este es uno de sus inconvenientes, que no es compatible con modelos anteriores, que usan tecnologías Wifi más antiguas.

Mirando a futuro, podemos estar traquilos. Este router no sólo tiene tecnología Wifi 6E, sino que es compatible con Thread, y en unos meses lo será con Matter mediante una actualización de software.

Cobertura y alcance

Google Nest Wifi Pro

Pero todo lo mencionado anteriormente no tiene sentido si la calidad de nuestra red Wifi no mejora. Al fin y al cabo, para eso nos planteamos comprar un dispositivo como este Nest Wifi Pro.

Para comprobar la mejora que supone tenerlo he hecho pruebas de velocidad con un Samsung Galaxy Z Fold 4 en las principales estancias de mi casa. La comparación será entre el Wifi Pro, el Google Nest Wifi que tenía antes y el propio router de la operadora, en mi caso, Vodafone.

Google Nest Wifi Pro

El principal problema al que yo me enfrentaba no era la potencia de la señal del router, sino el alcance del mismo. En la tercera planta no tenía la velocidad necesaria, motivo por el cual instalé un Google Nest Wifi junto con algunos satélites.

Planta baja

En la planta baja vemos cómo el Wifi Pro mejora notablemente la velocidad al lado del router, localizado en el salón. Llamativo que logre 650 Mbps cuando la tarifa que tengo contratada es de 600 Mbps.

Salón

Vodafone: 500 Mbps

Google:550 Mbps

Wifi Pro: 650 Mbps

Despacho 2

Vodafone: 200 Mbps

Google:95 Mbps

Wifi Pro:180 Mbps

Cocina

Vodafone: 300 Mbps

Google: 180 Mbps

Wifi Pro: 210 Mbps

Planta primera

En la planta primera hemos visto un aumento considerable de la velocidad en mi despacho, pero también una bajada en el dormitorio. Es curioso porque es la zona de la casa, después del salón, donde mejor cobertura hay, al estar directamente encima del router.

Despacho

Vodafone: 46 Mbps

Google: 86 Mbps

Wifi Pro: 170 Mbps

Dormitorio

Vodafone: 200 Mbps

Google: 220 Mbps

Wifi Pro: 150 Mbps

Planta segunda

En esta planta solo está el estudio donde grabo, y el taller de mi pareja, donde pinta. Como podéis comprobar, la velocidad del router de Vodafone era muy baja, y ni siquiera el Nest Wifi daba un aumento notorio. Ha sido el Wifi Pro el que ha permitido usar internet en esta zona de la misma forma que lo usamos en el resto de la casa.

Estudio

Vodafone: 8 Mbps

Google: 22 Mbps

Wifi Pro: 100 Mbps

Como veis, en general la mejora es notable, pero es cierto que no en todas las habitaciones vemos subida de velocidad con respecto a los otros sistemas.

Me ha llamado mucho la atención que el Google Nest Wifi Pro pueda dar una señal tan potente con un solo aparato, sin necesidad de tener un satélite.

Conclusión: más que recomendable

Google Nest Wifi Pro

Aunque los 219.99 euros que Google pide por este aparato puedan parecer una cifra muy elevada no es así. Incluso el pack de dos por 329.99 euros tiene un precio razonable para lo que ofrece.

Ora cuestión es si cualquiera puede necesitar un dispositivo tan potente como este, pero teniendo en cuenta que muchas veces los routers de las operadoras no ofrecen un rendimiento aceptable (no era mi caso, como habéis visto), este aparato puede ser de interés para mucha gente.

Y si vivís en una casa de dos o más plantas tener algo así es casi obligatorio.

