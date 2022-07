Cómo prepararse para un apagon en casa con estos accesorios

Hay una gran cantidad de productos tecnológicos al alcance de tu mano, y hay algunos que pueden ayudarte a tener más recursos si llega un apagón de luz. También hay otros capaces de mejorar tu móvil sin llevar nada de electrónica.

Si te quedas sin luz durante mucho tiempo, es importante tener algunas cosas como una batería portátil o un sistema SAI para que no se te apague el ordenador cuando se vaya la luz y que te dé tiempo a guardar tu trabajo.

Nunca está de más prevenir, así que te vamos a enseñar algunos productos que te vendrán bien si se va la luz durante mucho tiempo.

Powerbank

Una powerbank es posiblemente el mejor accesorio que le puedes comprar a tu móvil, y el mercado goza de una gran variedad gracias a la cual hay modelos muy variados y con bastante capacidad.

Por una parte, puede ser una buena idea invertir en un una batería portátil con pequeñas placas solares que pueda recargarse gracias a la luz del sol, ya que si no hay electricidad es una alternativa para conseguir energía.

Los modelos de alta capacidad también son una buena opción, y con alrededor de 50.000 o 60.000 mAh podrías tener carga suficiente para cargar tu móvil durante algo más de dos semanas.

Lo mejor de estos dispositivos es que no solo valen para cargar el móvil, sino que también puedes conectar otros aparatos como luces LED, auriculares y muchos otros dispositivos que quieras cargar.

SAI

SAI son las siglas de Sistema de Alimentación Ininterrumpida, y permiten que, aunque haya un apagón, tu ordenador o cualquier dispositivo que tengas conectado no se apague.

Estos ofrecen cierto tiempo de vida a tus dispositivos para que puedas guardar tu trabajo y el apagón no acabe con tu progreso, y es una utilidad de lo más interesante si trabajas con tu ordenador.

Linterna con dinamo

Si quieres tener una fuente de luz alternativa, una de estas linternas puede ser una gran compra. Integran un mecanismo de recarga mecánica que permite cargarlas accionando el mecanismo.

No ocupan mucho más espacio que una linterna normal y no necesitarás cambiarle las pilas, siempre estará disponible para que la uses, así que es una gran opción para no gastar batería del móvil con el flash.

Hay algunas que incluso cuentan con un panel solar integrado y una powerbank, por lo que cumplen varias funciones a la vez, pero manteniendo la carga mediante el mecanismo de manivela.

Puedes dejarla en un punto fácilmente localizable de tu casa, o incluso colgarla de una alcayata para tenerla siempre a mano.

Velas

Pese a que parezca evidente, nunca está de más tener algunas velas en casa, ya que estas pueden servirte para tener algo de luz. Por supuesto, siempre tomando precauciones.

En este caso, la mejor opción son velas de larga duración, ya que hay algunas que son capaces de aguantar encendidas durante 40 horas o más sin contar con un tamaño excesivamente grande.

Si quieres mejorar la seguridad de las velas para evitar accidentes también puedes comprar un porta velas que se adecue al tamaño de las que compres.

Además, nunca está de más tener algunos mecheros en casa. Aunque no seas fumador, pueden venirte bien para las velas, una chimenea o una barbacoa.

Cables

Si solo tienes por casa los cables que venían en las cajas de los dispositivos que has comprado, sería conveniente aumentar tu repertorio, no solo para contar con mayor variedad, sino por si se te rompe alguna a causa del uso.

Los cables de larga longitud son una gran opción para no depender detener el enchufe cerca para cargar cualquier dispositivo.

Un surtido de cables también puede ser bastante útil para reponer los que se te vayan desgastando con su utilización. Al fin y al cabo, no duran para siempre.

Es importante que los cables que compres soporten la potencia suficiente como para cargar de forma rápida tu móvil y para transmitir datos si los conectas con el ordenador.

