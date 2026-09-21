Vivo confirma que lanzará los nuevos X500 Pro y su primer plegable en España: quiere ser la referencia en fotografía

El mercado de smartphones es cada vez más competitivo, y si las marcas no encuentran un nicho propio, van a desaparecer; es algo que hemos visto hace poco con la marcha del mercado español de una marca tan conocida como OnePlus.

Pero vivo tiene un plan: convertirse en la referencia en fotografía móvil con dispositivos con sensores de alta resolución y lentes teleobjetivo que dejan detrás a la competencia, todo ello en colaboración con el fabricante de lentes Zeiss. El siguiente paso en esta estrategia es la gama X500.

La compañía ha presentado hoy en China la serie X500, y aunque no todos los modelos llegarán a nuestro país, sí que lo harán los más interesantes y completos: el X500 Pro Max y el X500 Pro, junto con el primer plegable de la marca, el X Fold 6.

Tanto el X500 Pro como el X500 Pro Max cuentan con la nueva cámara principal Zeiss TrueDynamic de 50 Mpx, basada en un sensor Sony LYTIA L910 de 1/1,28 pulgadas que ha sido desarrollado en colaboración entre Sony y vivo.

El sensor alcanza un rango dinámico de hasta 17 EV, con un ruido de lectura de 0,75e[4]; todo esto se traduce en un gran detalle en todo tipo de tomas, desde el cielo brillante hasta rostros en sombra, en una única exposición.

El tope de gama, el X500 Pro Max, además cuenta con estabilización óptica de imagen de nivel gimbal de 3º, y tanto la cámara principal como el teleobjetivo alcanzan estabilización profesional CIPA 7.0 para vídeos estables en movimiento.

Vivo X500 Pro Max vivo El Androide Libre

Pero la estrella, sin lugar a dudas, es la cámara teleobjetivo Zeiss APO de 200 Mpx que promete ser ideal para tomar fotografías lejanas con la máxima calidad. Cuenta con un gran sensor de 1/1,4 pulgadas para capturar más luz, una distancia focal equivalente de 85 mm y estabilización profesional CIPA 7.0.

Según la compañía, esto permite al X500 Pro Max capturar "imágenes nítidas y detalladas a largas distancias focales". También cuenta con un sistema de enfoque automático láser multizona de 1.536 puntos que funciona en todas las distancias focales para conseguir un enfoque rápido y preciso.

Este modelo es compatible con la tecnología de seguimiento de enfoque automático de 60 fps que ya estaba presente en el vivo X300 Ultra; es capaz de seguir al sujeto de la foto 60 veces por segundo para obtener tomas más nítidas y estables incluso si se mueve a alta velocidad.

La compañía lo recomienda para fotografiar a atletas, animales o artistas durante un concierto, mientras que Long-Range Motion Snapshot 30x promete mantener clara la acción a larga distancia.

Por su parte, el X500 Pro cuenta con una cámara teleobjetivo Zeiss APO con un sensor Sony LYTIA 610 de 64 Mpx que ha sido desarrollado en colaboración entre Sony y vivo; cuenta con estabilización profesional CIPA 7.0 y permite usar Long-Range Motion Snapshot 20x.

Tanto el X500 Pro Max como el X500 Pro son compatibles con los extensores teleobjetivo desarrollados por vivo y Zeiss. El modelo superior permite usar el Zeiss Gen 2 Ultra con distancia focal equivalente de 400 mm con 15 elementos de vidrio de alta transmitancia, mientras que el modelo Pro permite usar el Zeiss Gen 2 con distancia focal equivalente de 200 mm.

Ambos modelos también usan el mismo procesador, un MediaTek Dimensity 9600 Pro fabricado en un proceso de 2 nm, adelantándose de esta manera a otros fabricantes que siguen en los 3 nm.

vivo X Fold 6 vivo El Androide Libre

Los vivo X500 Pro y vivo X500 Pro Max serán presentados en Europa el próximo 27 de octubre. Pero antes, el 1 de octubre la compañía lanzará su primer móvil plegable para nuestro mercado, el vivo X Fold 6 que fue presentado en China hace unos meses.

Este plegable destacará por algo que la mayoría de los plegables ha sacrificado hasta ahora, la fotografía. En vez de usar el reducido espacio como excusa para poner peores cámaras, el X Fold 6 cuenta con una cámara principal Zeiss de 200 Mpx, acompañada de una cámara teleobjetivo Zeiss APO que por primera vez es compatible con el extensor teleobjetivo.

La batería BlueVolt es otro aspecto llamativo, con una capacidad de 6.900 mAh pese a que el dispositivo tiene un grosor de apenas 4,4 mm cuando está desplegado y un peso de 228 gramos. La pantalla interior es de 8,02 pulgadas y la exterior, de 6,51 pulgadas.

Estos dispositivos también supondrán el estreno en España de OriginOS 7, la nueva versión de la capa basada en Android que adopta más transparencias y en el caso del plegable, un entorno mejor adaptado al trabajo y a la multitarea.