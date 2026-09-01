Xiaomi quiere que te olvides de cargar el móvil: estos son los nuevos POCO F9 Ultra y POCO F9 Pro con enormes baterías

POCO ha confirmado el lanzamiento de su nueva gama F9, formada por el POCO F9 Pro y el POCO F9 Ultra. La marca busca seguir potenciando la autonomía y el rendimiento de sus terminales, aunque esta vez también pone el foco en mejorar la cámara.

Ambos modelos son la adaptación occidental de los Xiaomi Redmi K100 Pro y Redmi K100 Pro Max, ya presentados en China el pasado 11 de agosto. La principal diferencia respecto a sus hermanos chinos está en la batería, que en la versión global se reduce ligeramente en ambos casos.

POCO F9 Ultra

El POCO F9 Ultra llegará en configuraciones de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento desde 1.099,99 euros, y de 16 GB con 1 TB por 1.199,99 euros. Estará disponible en los colores Dark Cherry y Black.

Poco F9 Ultra WinFuture El Androide Libre

Su módulo de cámara conserva el altavoz que ya vimos en generaciones anteriores, pero incorpora una novedad: un LED que sirve para notificaciones y otras funciones adicionales. Es un detalle estético y funcional que busca diferenciar al terminal del resto de la gama.

Bajo el capó monta un Snapdragon 8 Elite Gen 5 acompañado del chip VisionBoost, la combinación con la que POCO asegura superar los 4.000.000 de puntos en AnTuTu. Esa cifra dejaría por detrás al Galaxy S26 Ultra en las pruebas de rendimiento bruto.

La marca ha reforzado además el sistema de enfriamiento del dispositivo y ha desarrollado nuevas tecnologías de software pensadas para mejorar el rendimiento sostenido y el framerate en juegos exigentes. El objetivo declarado es convertir al F9 Ultra en una referencia dentro del segmento gaming.

La pantalla, de 6,9 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de 185 Hz y un pico de brillo de hasta 10.000 nits gracias a la tecnología POCO HyperRGB Display. El sistema de control táctil también mejora, con una tasa de muestreo de 4800 Hz que promete una respuesta más precisa en los toques.

El panel es un AMOLED con 68.000 millones de colores compatible con Dolby Vision, HDR Vivid y HDR10+, con una resolución de 2.608x1.200 píxeles. El cuerpo del terminal certifica resistencia IP68 e IP69 frente al agua y al polvo.

El sonido corre a cargo de Bose, con un sistema estéreo 2.1 que incluye woofer y compatibilidad con audio Hi-Res de 24 bits y 192 kHz, tanto por cable como de forma inalámbrica. A esto se suma un doble altavoz con perfiles de sonido configurables.

Un POCO F9 Ultra haciendo una foto WinFuture El Androide Libre

La batería alcanza los 8.050 mAh, con carga rápida de 100 W por cable y 27 W de carga inversa. En el apartado inalámbrico admite 50 W de carga y 22,5 W de carga inversa inalámbrica, cifras muy altas para un terminal de este tipo.

En fotografía, el sensor principal es de 200 Mpx, acompañado por un gran angular de 50 Mpx y un teleobjetivo de 50 Mpx con zoom óptico de 5 aumentos. La cámara frontal para selfies se queda en 32 Mpx.

POCO F9 Pro, la opción más contenida

El POCO F9 Pro se posiciona como la alternativa más asequible de la gama, con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por menos de 899,99 euros. Estará disponible en los colores Black, Green, que brilla en la oscuridad, y White.

A diferencia del Ultra, este modelo prescinde del LED trasero y reduce el tamaño de pantalla hasta las 6,59 pulgadas. Comparte, eso sí, el mismo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto al chip VisionBoost.

Poco F9 Pro WinFuture El Androide Libre

Su batería se sitúa en los 6.330 mAh, con la misma carga rápida de 100 W por cable y 27 W de carga inversa que su hermano mayor. También coincide en la carga inalámbrica, con 50 W de potencia y 22,5 W en modo inverso.

El apartado fotográfico varía respecto al Ultra en dos de sus tres sensores traseros. El principal mantiene los 200 Mpx, pero el gran angular baja a 8 Mpx y el teleobjetivo se queda en 50 Mpx con un zoom óptico de 2,5 aumentos, frente a los 5 aumentos del modelo superior.

La cámara selfie, en cambio, se mantiene igual que en el F9 Ultra, con un sensor de 32 Mpx. El panel también es un AMOLED de 185 Hz con 4500 nits de brillo máximo y compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+.

Lo que comparten ambos modelos

Más allá de las diferencias de tamaño, cámara y batería, POCO F9 Pro y POCO F9 Ultra comparten un compromiso de soporte software idéntico. Ambos recibirán 4 años de actualizaciones de Android y 6 años de parches de seguridad, una cifra que iguala a la de otros fabricantes destacados del mercado Android.

POCO F9 Ultra y F9 Pro WinFuture El Androide Libre

Los dos terminales también incorporan certificación IP68 e IP69, conectividad Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 y NFC. El almacenamiento interno utiliza memorias UFS 4.1, mientras que ninguno de los dos incluye ranura para tarjeta microSD.

Con esta nueva gama, POCO refuerza su apuesta por el rendimiento y la autonomía que ya caracterizaba a la serie F, sumando ahora un salto notable en la parte fotográfica. Habrá que esperar a la presentación oficial para conocer la fecha exacta de disponibilidad en Europa y sus precios oficiales.