El mercado de la telefonía móvil registra este año 2026 un momento complicado por la subida de precio de los componentes de los smartphones, lo que está disparando al alza los precios.

Pero de vez en cuando se ven ofertas en ciertas tiendas que permiten comprar un móvil a un precio ajustado, incluso dentro de la gama alta.

El último ejemplo está en Amazon, y es el POCO F8 Ultra, un terminal diseñado para satisfacer a los usuarios más exigentes. El modelo con 512 GB de memoria interna y 16 GB de RAM, ni siquiera hablamos de un terminal con poca memoria, baja su precio hasta los 649,99 euros desde los 899,99 que costaba originalmente. Y el modelo de 256 GB cuesta menos de 600 euros.

Uno de los aspectos más sobresalientes de este teléfono radica en su arquitectura interna y en su procesador. La compañía ha integrado el avanzado chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm para garantizar un rendimiento sin precedentes.

Gracias a este componente de última generación, las aplicaciones más pesadas y los juegos con carga gráfica elevada se ejecutan de manera fluida. El sistema optimiza cada recurso energético para mantener la estabilidad operacional durante largas jornadas de uso intensivo.

La pantalla representa otro de los grandes atractivos visuales que no deja indiferente a ningún aficionado a la tecnología. El equipo incorpora un panel AMOLED de 6,9 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa que alcanza los 120 Hz.

Este panel proporciona una nitidez extraordinaria tanto en la reproducción de contenido multimedia como en la navegación diaria. Asimismo, el brillo máximo de hasta 3.500 nits asegura una visualización óptima incluso bajo la luz directa del sol invernal o veraniego.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

El apartado de la autonomía merece un análisis detallado debido a las cifras récord que maneja en su segmento. Los ingenieros han logrado alojar una impresionante batería de silicio y carbono con una capacidad total de 6.500 mAh.

Junto a esta enorme batería, la tecnología de carga Hypercharge de 100 W marca la diferencia en la rutina diaria. El usuario puede recargar el dispositivo por completo en poco más de media hora mediante el cable correspondiente.

Por si esto fuera poco, el dispositivo también es compatible con la carga inalámbrica rápida de 50 W de potencia. Además, su función de carga inversa de 22,5 W permite alimentar otros accesorios de forma muy conveniente.

En el terreno fotográfico, el teléfono rompe con los esquemas habituales de la gama media-alta para ofrecer sensores profesionales. La cámara principal cuenta con el sensor Light Fusion 950 de 50 Mpx con estabilización óptica de imagen integrada.

POCO F8 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

A este sensor principal se le suma un impresionante teleobjetivo periscópico de 50 Mpx con zoom óptico de 5 aumentos. Las capturas a gran distancia mantienen una nitidez asombrosa y una reproducción cromática sumamente fiel a la realidad.

El conjunto fotográfico se completa con una lente ultra gran angular de 50 Mpx ideal para paisajes y fotografías grupales. En el frontal se sitúa un sensor de 32 Mpx optimizado para selfies de alta definición y videollamadas nítidas.

El sistema de sonido no se queda atrás y eleva la experiencia multimedia a un nivel verdaderamente superior. La marca ha colaborado estrechamente con la prestigiosa firma Bose para ajustar los altavoces estéreo del dispositivo.

Estos altavoces incorporan un subwoofer independiente que proporciona graves profundos y agudos de gran claridad sin distorsión. Escuchar música o ver películas sin auriculares se convierte en una vivencia envolvente de alta calidad acústica.

El teléfono cuenta con las certificaciones IP68 e IP69 que garantizan máxima protección ante el agua y el polvo. Es una oferta tentadora dados los precios que estamos viendo en modelos de gama media lanzados este mismo año, que son más caros y con peores prestaciones.