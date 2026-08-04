Xiaomi prepara un móvil de gama de entrada centrado en la batería y carga rápida, ideal para los que valoran la autonomía

Pese a que 2026 está siendo un año complicado para cambiar de móvil, aún hay algunos lanzamientos interesantes, tanto en la gama alta como en la de entrada.

La gama económica del mercado se prepara para recibir una adición muy relevante en las próximas semanas por parte de Redmi, la filial de Xiaomi enfocada a crear dispositivos de coste ajustado pero prestaciones decentes.

El terminal en cuestión es el Redmi 17 5G, que busca asentarse como una alternativa sólida para los usuarios que priorizan la autonomía máxima sobre cualquier otro apartado. Sus características filtradas dejan ver una apuesta clara por componentes de gran escala y un precio ajustado.

La especificación técnica que más sobresale dentro de la ficha de este modelo es su batería con capacidad de 7.500 mAh. Esta cifra supone un salto considerable respecto a los estándares habituales y promete rozar las ochenta horas de funcionamiento sin pasar por el enchufe.

Para recargar semejante depósito energético la marca ha implementado una tecnología de carga rápida de 45 W mediante puerto USB-C. La parte negativa para el usuario final radica en que la caja comercial no incluirá el adaptador de corriente correspondiente.

Esta medida obliga a reutilizar un cargador antiguo que sea compatible con los estándares de entrega de energía actuales o comprar uno por separado.

Pantalla de gran formato con tasa de refresco fluida

La parte frontal del teléfono está presidida por un panel de tipo LCD con una diagonal que alcanza las 6,9 pulgadas. La resolución se queda en una definición de 1.600 x 720 px para primar el ahorro de batería en todo momento.

Redmi 17 91mobiles El Androide Libre

A pesar de esa resolución moderada la pantalla cuenta con una tasa de refresco adaptativa que puede elevarse hasta los 120 Hz. Gracias a este ajuste la navegación a través de menús y redes sociales se siente rápida y sin saltos visuales.

El brillo máximo en condiciones de alta luminosidad alcanza los 800 nits para facilitar la lectura del contenido bajo el sol. La superficie cuenta además con la protección del cristal Corning Gorilla Glass 7i frente a posibles arañazos y caídas.

Procesador de cuatro nanómetros y software de última generación

En las tripas de este modelo reside un chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 fabricado mediante un proceso eficiente de 4 nm.

El sistema operativo integrado desde el momento de la compra será HyperOS 3.0 corriendo sobre la base de la plataforma Android 16. Esta combinación garantiza una gestión ágil de los recursos del teléfono y acceso a las funciones más novedosas desarrolladas por la firma.

La variante base de memoria estará configurada con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento interno. Es un equipamiento pensado para la ejecución fluida de mensajería instantánea, consumo de contenido multimedia y tareas básicas del día a día.

Sensor principal de 50 Mpx y apoyo de inteligencia artificial

El apartado fotográfico de la zona posterior confía la responsabilidad del trabajo en un sensor principal de 50 Mpx. La cámara viene respaldada por un procesado apoyado en algoritmos de inteligencia artificial para mejorar las tomas de forma automática.

Redmi 17 91mobiles El Androide Libre

Junto al sensor principal se ubica una lente auxiliar pequeña destinada al cálculo de la profundidad y al filtrado de parpadeos en fuentes de luz. Esta distribución permite concentrar los recursos de fabricación en ofrecer una cámara principal solvente dentro de su rango de precio.

Por otro lado la cámara frontal destinada a los retratos y a las llamadas de vídeo incorpora un sensor discreto de 8 Mpx. Es una solución sencilla para resolver la comunicación en directo sin encarecer la factura total del producto.

Diseño estilizado con detalles distintivos y sonido estéreo

A nivel estético el dispositivo apuesta por unos bordes rectos y un módulo fotográfico rectangular de dimensiones considerables. Los datos apuntan a que estará disponible en tres acabados diferentes que incluyen el clásico color negro, un tono azul y un naranja texturizado.

La seguridad de los datos almacenados recae en un sensor de huellas dactilares ubicado directamente sobre el botón de encendido del lateral derecho. Asimismo el terminal cuenta con la opción de desbloqueo mediante reconocimiento facial básico utilizando la lente frontal del dispositivo.

Redmi 17 en color negro y naranja 91mobiles El Androide Libre

En el plano multimedia este teléfono destaca al integrar un par de altavoces estéreo capaces de ofrecer un aumento de volumen sustancial. De igual manera mantiene el conector analógico de 3,5 mm para conectar auriculares sin necesidad de usar unos inalámbricos.

La conectividad está totalmente cubierta al ser compatible con las redes móviles de quinta generación junto a tecnologías como NFC para pagos. También ofrece soporte para redes inalámbricas de doble banda y conectividad Bluetooth en su versión 5.1 para enlazar accesorios.

Un detalle curioso en el diseño del chasis es la inclusión de una pequeña luz LED de tipo RGB para notificar avisos de manera visual. La estructura del terminal dispone adicionalmente de la certificación IP64 que asegura cierta protección frente al polvo y las salpicaduras de agua.

Precio estimado

Las informaciones filtradas indican que este dispositivo saldrá al mercado europeo con un precio de partida cercano a los 250 euros. La firma busca captar a aquellos compradores que exigen prestaciones muy concretas a un coste muy bajo.

La combinación de un panel de enormes dimensiones junto a una autonomía fuera de lo común convierte a este teléfono en un rival directo. Aunque la pantalla utilice tecnología LCD en lugar de OLED la duración de la batería compensa esa pequeña concesión técnica.