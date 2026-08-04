Samsung acaba de batir uno de sus récords más longevos y parte de la culpa es del exitoso Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung ha confirmado una cifra que ni sus propios directivos esperaban. El Galaxy Z Flip8, el Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Fold8 Ultra han superado juntos los 1,44 millones de reservas en Corea del Sur.

Esa cantidad convierte a esta generación de plegables en la más solicitada de toda la historia de Galaxy en el país. El anterior récord lo tenía el Galaxy Note 10, que en su día logró 1,38 millones de preventas.

El periodo de reservas arrancó el 22 de julio y se cerró el 3 de agosto. En apenas doce días, los tres modelos lograron pulverizar una marca que llevaba años vigente.

Según los datos difundidos, más del 70% de esas reservas corresponden al Galaxy Z Fold8. El 30% restante se reparte entre el Galaxy Z Flip 8 y el Galaxy Z Fold 8 Ultra.

El dato resulta llamativo porque llega en un contexto de precios al alza. La escasez de chips de memoria ha encarecido los tres terminales frente a sus predecesores.

A eso se suma otro factor que jugaba en contra de Samsung. La marca ha recortado beneficios habituales de reserva, como la ampliación gratuita de almacenamiento, en la mayoría de mercados.

Pese a esas condiciones menos atractivas sobre el papel, la demanda no solo no ha caído sino que ha marcado un máximo histórico. Eso sugiere que el diseño y las mejoras de esta generación han convencido al público surcoreano.

Samsung Galaxy Z Fold8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El gran protagonista de la ecuación es el Galaxy Z Fold8. Su formato más ancho respecto a generaciones anteriores parece haber sido decisivo para inclinar la balanza.

De hecho, no se trata de un fenómeno exclusivo de Corea del Sur. El Fold8 también se perfila como el modelo más reservado en varios de los principales mercados internacionales de Samsung.

El Galaxy Z Fold8 Ultra, por su parte, se presenta como la variante premium de la gama. Su cuota dentro del reparto de reservas es menor, algo lógico tratándose del modelo de precio más elevado.

El Galaxy Z Flip8 completa el trío apostando por el formato compacto tipo concha. Su público es distinto al de los plegables tipo libro, pero igualmente sigue sumando fieles cada año.

Estos resultados llegan justo antes de la disponibilidad comercial de los tres dispositivos. Superar al Note 10, un modelo considerado legendario dentro del catálogo de Samsung, no es un logro menor.

La compañía surcoreana lleva varias generaciones puliendo sus plegables para acercarlos al gran público. Bisagras más resistentes, pantallas con menos marca de pliegue y un software cada vez más adaptado a las pantallas grandes han sido parte de ese proceso.

Estas cifras de preventa parecen confirmar que ese trabajo empieza a dar sus frutos de forma clara. El plegable ha dejado de ser un producto de nicho para convertirse en una opción real dentro del catálogo principal de Samsung.

Habrá que ver si esta tendencia se traslada también a otros mercados clave como Estados Unidos o Europa. De momento, el arranque en casa no podía haber sido mejor para Samsung.