El precio de los nuevos Pixel 11 en Europa ya se ha filtrado, y no van a ser baratos, aunque partirán de los 256 GB

Quedan pocos días para el evento Made by Google, previsto para el 12 de agosto en Nueva York, en el que la empresa anunciará sus nuevos smartphones y seguramente algún reloj inteligente.

Además de algunas filtraciones sobre los cuatro modelos de la nueva gama, se especulaba con que el precio de estos móviles podría ser más alto que en otras ocasiones.

Las filtraciones proceden de fuentes distintas, entre ellas anuncios aparecidos por error en Amazon.

Nuevos datos apuntan a que los precios de estos terminales serán superiores a los del año pasado, sí, pero con un asterisco que hace que esa subida esté, al menos en parte, justificada.

El modelo estándar montaría un panel OLED de 6,3 pulgadas con resolución de 2.424 x 1.080 píxeles. La frecuencia de actualización sería adaptativa entre 60 y 120Hz, con un brillo máximo declarado de unos 3.000 nits.

Para proteger la pantalla se usaría el cristal Gorilla Glass Victus 2. En la parte trasera habría una cámara principal de 48 Mpx con apertura f/1.7 y estabilización óptica, acompañada de una cámara frontal de 13 Mpx.

La novedad más relevante afecta a la memoria interna. Google eliminaría definitivamente la configuración de 128 GB, situando el corte base en 256 GB para toda la gama. Esto explicaría el precio. El año pasado el Pixel 10 partió de los 899 euros pero con 128 GB, costando 999 euros el de 256 GB.

Y ese es el precio desde el que partiría el Pixel 11, 999 euros, pero también con 256 GB. Es decir, no hay subida de precio real pero sí se elimina la opción más económica del año pasado.

Google Pixel 11 Google El Androide Libre

Para el Pixel 11 y el Pixel 11 Pro también estaría disponible una versión de 512 GB, mientras que los modelos Pro XL y Pro Fold llegarían hasta 1 TB. La memoria RAM variaría entre 12 GB en los cortes base y 16 GB en las configuraciones superiores.

Según las filtraciones de las últimas semanas, el Pixel 11 de 256 GB costaría 999 euros, con la variante de 512 GB en 1.129 euros. El Pixel 11 Pro partiría en cambio desde 1.199 euros para el corte de 256 GB, subiendo a 1.329 euros para los 512 GB y a 1.589 euros para el modelo de 1 TB. También en este caso los precios estarían básicamente en línea con la generación anterior.

El Pixel 11 Pro XL sería el modelo con el encarecimiento más marcado, de unos 100 euros en cada corte respecto a su predecesor. Las cifras apuntan a 1.399 euros para 256 GB, 1.529 euros para 512 GB y 1.789 euros para el modelo de 1 TB.

Cierra la gama el plegable Pixel 11 Pro Fold, que partiría desde 1.999 euros en su versión base. Los cortes superiores llegarían a 2.129 euros para 512 GB y 2.389 euros para 1 TB, con un aumento de 100 euros respecto al Pixel 10 Pro Fold en todas las configuraciones. No parece probable que este año los tengamos en España.

El Pixel 11 Pro Fold. Evan Blass El Androide Libre

En el apartado de software, el sistema operativo sería Android 17, con la promesa de siete actualizaciones mayores repartidas a lo largo de los años siguientes. Esto alinearía a los nuevos Pixel con la larga política de soporte ya garantizada por los modelos anteriores.

Ninguna de estas informaciones está confirmada por Google, que despejará todas las dudas el 12 de agosto. Las fuentes coinciden en cualquier caso en un panorama bastante definido, lo que hace plausible que los detalles principales se mantengan casi sin cambios hasta la presentación oficial.