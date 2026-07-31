Samsung prepara 5 plegables para 2027: Flip 9, Fold 9, Fold 9 Ultra, un nuevo TriFold y una nueva tableta enrollable

Tras un exitoso lanzamiento de sus nuevos plegables (está teniendo prereservas incluso superiores a los Galaxy S26 Series), Samsung sigue trabajando para presentar más modelos incluso en 2027.

A las filtraciones sobre un nuevo plegable triple ahora se suma la de una tablet que, si bien no se dobla, sí se enrolla.

Nuevos datos apuntan a que la compañía surcoreana trabaja en al menos cinco proyectos distintos de hardware plegable para el próximo año.

Según un informe publicado por el medio neerlandés GalaxyClub, se han identificado cinco nombres en clave internos: B9, H9, Q9A, Q9B y Z9. Cada uno de ellos corresponde a un dispositivo diferente dentro de la familia de plegables y enrollables de la marca.

El primero de ellos, B9, señala directamente al futuro Galaxy Z Flip 9. Se trata de la continuación lógica de la gama de plegables tipo concha que Samsung lanza cada año.

El segundo nombre en clave, H9, representa al Galaxy Z Fold 9 estándar. Es la versión más convencional de la familia en nombre, pero en diseño ha supuesto una revolución este año.

Esta noticia resulta especialmente relevante porque varias filtraciones anteriores apuntaban a que el Galaxy Z Flip 8 podría ser el último modelo de este tipo. Con la aparición del código B9, todo indica que la compañía todavía ve recorrido para el formato concha, aunque la situación podría cambiar en los próximos meses.

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

La estrategia se complica con la familia Q9, que se divide en dos variantes: Q9A y Q9B. Todo apunta a que estos dos proyectos corresponden al Galaxy Z Fold 9 Ultra y a un sucesor mejorado del primer TriFold, el dispositivo que Samsung desarrolló como una derivación de la serie Fold.

El TriFold original supuso un paso adelante para la marca al combinar dos bisagras en un mismo cuerpo. Ahora, con el código Q9B, parece que Samsung quiere perfeccionar ese concepto con una segunda generación.

El elemento más llamativo de toda la filtración es el quinto código, Z9. Según el informe, este proyecto se aleja del formato de teléfono convencional y se acerca más a un formato de tableta.

Esto podría marcar la llegada del esperado panel Rollable Flex, un dispositivo capaz de ampliar físicamente su superficie de pantalla al desplegarse de forma horizontal. La particularidad de este sistema es que evitaría la clásica marca central que dejan las bisagras en los plegables tradicionales.

Flex Hybrid de Samsung Samsung El Androide Libre

En cuanto a los plazos, los tres modelos más convencionales (Fold 9, Fold 9 Ultra y Flip 9) podrían llegar en el verano de 2027, siguiendo la tradición habitual de lanzamientos de Samsung. El dispositivo enrollable, en cambio, tendría un calendario más lejano, con un lanzamiento estimado para principios de 2028.

Como suele ocurrir con los formatos experimentales, estos plazos podrían sufrir modificaciones antes de su presentación oficial. Aun así, el desarrollo paralelo de cinco proyectos distintos deja clara la intención de Samsung de ampliar su catálogo de gama alta.

La compañía parece decidida a cubrir todos los frentes posibles dentro del mundo plegable. Con esta filtración, su hoja de ruta incluiría formatos concha, libro, tres pantallas y enrollables en un mismo año.

Esta diversificación responde a un mercado cada vez más competitivo, donde otras marcas chinas han acelerado su propia oferta de plegables y Apple parece que lo hará antes de que acabe este año. Samsung, pionera en este segmento, busca mantener su posición de liderazgo ampliando el abanico de opciones para los usuarios.

Habrá que esperar a los próximos meses para conocer más detalles sobre las especificaciones de cada modelo. De momento, estos cinco nombres en clave dibujan el mapa más ambicioso que la marca surcoreana ha mostrado hasta la fecha en el terreno de las pantallas flexibles.