Este es el primer móvil del mundo sin un milímetro de borde de pantalla y parece una maqueta, aunque es real

Tecno ha mostrado un adelanto de su nuevo teléfono conceptual, bautizado como Tecno Borderless Concept. El dispositivo parece haber resuelto un problema que la industria arrastra desde hace años, el de eliminar por completo el marco que rodea la pantalla.

La firma asegura que ha logrado un borde de 0 milímetros. Se trata, según la compañía, de un hito nunca alcanzado antes por ningún fabricante.

Antes ya se habían visto teléfonos anunciados como bordes ultra finos, como el Sharp Aquos Crystal o el Xiaomi Mi Mix. Sin embargo, ninguno de ellos se acerca al diseño verdaderamente sin marco que propone ahora Tecno.

El vídeo del concepto muestra un teléfono sin ese borde negro de uno o dos milímetros al que estamos acostumbrados en los móviles actuales. El resultado es tan llamativo que casi parece un montaje, como si una pantalla enorme se hubiera superpuesto artificialmente sobre el cuerpo del dispositivo.

Para conseguirlo, Tecno afirma haber reconstruido la pantalla desde cero. También ha rediseñado la estructura interna del teléfono y ha reorganizado los componentes de la pantalla de una forma completamente nueva para reducir el marco a cero micras.

Más allá de parecer sacado de una película de ciencia ficción, la marca sostiene que eliminar el borde ayudará a los usuarios a conectar mejor con el contenido en pantalla. Según Tecno, esto se traduce en una experiencia más inmersiva a la hora de jugar, ver vídeos o leer.

Los anteriores intentos de móviles sin bordes, como los ya mencionados, solían compensar el hueco de los componentes internos con un borde inferior más grande de lo habitual. Eso permitía eliminar el marco solo en tres de los cuatro lados de la pantalla, y aun así solía quedar visible un pequeño borde.

El Tecno Borderless Concept es, como su nombre indica, un concepto. Tecno tiene fama de presentar dispositivos experimentales que empujan los límites de lo posible en el sector.

En el Mobile World Congress de 2026, la marca ya se llevó un premio al mejor producto de la feria gracias a su teléfono modular con imanes. Antes de eso había mostrado un móvil plegable de triple pliegue más fino que el Galaxy Z Fold 7, además de una propuesta para cambiar el zoom óptico de las cámaras de los móviles del futuro.

¿Significa esto que el Tecno Borderless Concept nunca llegará a las tiendas? No necesariamente.

Tecno tiene previsto mostrar el dispositivo real en la feria IFA 2026, que se celebrará en Berlín en septiembre. La compañía ha explicado que las tecnologías desarrolladas para este concepto, desde las cámaras hasta la sensibilidad táctil, el sonido optimizado y las interacciones inteligentes de la interfaz, allanan el camino para futuros móviles de gama alta de la marca.

Móvil concepctal de Tecno Tecno El Androide Libre

Como ocurre con todos los teléfonos conceptuales, habrá que esperar para ver qué pasa finalmente con este proyecto. Pero teniendo en cuenta todo el trabajo ya invertido, sería una lástima que Tecno no acabara lanzando un modelo comercial sin ningún borde alrededor de la pantalla.

De confirmarse, este tipo de pantallas podría marcar un antes y un después en el diseño de los móviles de gama alta. Otros fabricantes como Samsung o Apple llevan años intentando reducir al máximo el marco de sus dispositivos, sin conseguir un resultado tan extremo como el que promete esta marca, desconocida en Occidente pero muy popular en Asia.

Por ahora, solo existe un vídeo promocional y las declaraciones de la propia marca. Habrá que esperar a septiembre para comprobar si el dispositivo físico cumple con lo que promete el adelanto.