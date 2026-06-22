Nothing ofrece una pista clave del Phone 4b: su móvil barato vendrá con una única cámara trasera y diseño transparente

La marca tecnológica británica Nothing, cuyo fundador Carl Pei ha advertido del momento ideal para comprarse un smartphone, parece estar preparando el terreno para una nueva e inesperada incorporación a su catálogo de dispositivos móviles: un teléfono barato que mantendrá el icónico diseño transparente y vendrá con una única cámara.

A través de un breve pero revelador adelanto publicado en la red social X (Twitter) por su división en India, la compañía ha desatado una oleada de rumores sobre el lanzamiento del que podría ser su próximo teléfono inteligente económico: el Nothing Phone 4b.

El vídeo compartido muestra el proceso de dibujo del boceto de un terminal que conserva los elementos de identidad visual más icónicos de la marca. En la ilustración destaca, de manera evidente, el panel trasero transparente que deja a la vista intrincados detalles internos, acompañado por lo que parece ser una configuración de una sola cámara trasera.

Sin embargo, la pista más crucial aparece al final del metraje, donde se muestra un juego de lápices de dibujo técnico en el que la variante "4B" queda claramente resaltada. Esta sutil pista, sumada al sugerente título del avance, "(b)usted", refuerza la teoría de que un modelo "b" está en camino.

Este movimiento estratégico adquiere un significado especial si se analiza el contexto reciente de la compañía. Hace apenas unos días, Nothing confirmó la cancelación de los planes para lanzar el sucesor del CMF Phone 2 Pro, la submarca de la firma orientada a productos de bajo coste y diseño modular.

El motivo detrás de esta drástica decisión fue el aumento vertiginoso en los precios globales de los componentes clave de hardware, específicamente de los chips de memoria de almacenamiento y la memoria RAM.

Akis Evangelidis, cofundador de Nothing, explicó recientemente que lanzar el CMF Phone 2 Pro en el escenario económico actual, manteniendo las especificaciones técnicas deseadas, habría elevado su precio de venta al público hasta las 30.000 o 35.000 rupias (entre 295 y 345 euros aproximadamente).

Esta cifra se sitúa muy por encima del segmento de mercado ultraeconómico al que apunta la marca CMF, desvirtuando por completo su propuesta de valor accesible.

Ante este panorama inflacionista, el hipotético Nothing Phone 4b se perfila como la solución de la compañía para no abandonar el sector de consumo con presupuestos más ajustados, pero unificando la estrategia bajo el paraguas de su marca principal.

Este nuevo terminal se posicionaría un escalón por debajo de los actuales Nothing Phone 4a y Phone 4a Pro, ofreciendo una alternativa de gama media-baja o de entrada para los usuarios que buscan la estética premium y el ecosistema de Nothing sin comprometer su bolsillo.

Aunque los detalles técnicos, el precio final y la fecha oficial de presentación siguen sin revelarse, el adelanto deja claro que Nothing no planea quedarse de brazos cruzados ante la crisis de los componentes.