Es oficial: el nuevo móvil de Xiaomi rompe las reglas con una batería más grande que la de la mayoría de tablets

En España, los más aficionados a la telefonía móvil siguen con enorme atención los movimientos de las marcas asiáticas más destacadas, entre las que Xiaomi es la más importante en nuestro país.

Y mañana mismo, 21 de mayo, Xiaomi pretende dar un golpe de autoridad sobre la mesa mediante el anuncio de su próximo gran terminal. Este dispositivo buscará satisfacer a los usuarios más exigentes en términos de autonomía y rendimiento multimedia.

Las filtraciones y los teasers de la empresa apuntan a la existencia del denominado Xiaomi 17 Max, un teléfono verdaderamente enorme. Su concepción se centra en ofrecer una capacidad energética nunca antes vista en la firma.

La característica principal del terminal reside en una batería que alcanzará los 8.000 mAh. Esta cifra duplica e incluso triplica la capacidad de muchos competidores directos de la actualidad. La propia empresa ha mostrado un vídeo en la red social china Weibo en el que lo compara con el iPhone 17 Pro Max.

Hasta ahora, las capacidades energéticas superiores quedaban relegadas a teléfonos de nicho o excesivamente gruesos. El fabricante pretende integrar esta descomunal celda en un chasis elegante y sumamente estilizado.

Imagen promocional del Xiaomi 17 Max y detalle de la misma El Androide Libre

El teléfono superará ampliamente los registros de autonomía de sus propios compañeros de generación. Concretamente, superará por un amplio margen los datos del ya avanzado modelo Ultra de la marca.

Para alimentar una celda de tales proporciones, el apartado de la carga rápida resulta crucial. El terminal mantendrá un sistema de suministro energético por cable capaz de alcanzar los 100 W de potencia. En la modalidad sin cables, la potencia máxima de recepción se situará en unos notables 50 W.

Imagen promocional del Xiaomi 17 Max y detalle de la misma El Androide Libre

El rendimiento interno no se verá comprometido en absoluto por dar prioridad al almacenamiento de energía. El procesador será el Snapdragon 8 Elite Gen 5. La configuración de memoria inicial partirá de los 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y el almacenamiento interno utilizará la veloz tecnología UFS 4.0 para transferencias de datos.

Por otra parte, los usuarios que busquen pantallas de grandes dimensiones encontrarán en este modelo su opción ideal. El panel frontal aprovechará los bordes al máximo para ofrecer una experiencia visual muy inmersiva.

La pantalla está pensada para el consumo intensivo de plataformas de vídeo en alta definición. Los videojuegos más exigentes de la tienda de aplicaciones también se beneficiarán de esta gran diagonal. Usará un panel OLED LTPO de 6.9 pulgadas con resolución 2K, capaz de alcanzar un brillo pico de 3.800 nits y protegida por el cristal Dragon Crystal Glass 3.0.

El apartado fotográfico es otra de las grandes apuestas de este modelo, con un sensor principal de 200 Mpx firmado por Samsung (HP9) con estabilización óptica de imagen (OIS). Esta potente lente está respaldada por un ultra gran angular de 50 Mpx y un teleobjetivo periscópico de 50 Mpx con zoom óptico 3x, mientras que la cámara frontal se queda en unos solventes 32 Mpx.

Xaomi 17 Max El Androide Libre

Finalmente, el dispositivo no escatima en conectividad ni en acabados premium. Construido sobre un robusto marco de metal con certificación IP68 contra el agua y el polvo, incorporará tecnologías de vanguardia como un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo C, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

La experiencia de usuario se eleva mediante un lector de huellas dactilares ultrasónico 3D integrado en la pantalla, altavoces estéreo duales, un motor de vibración háptica de eje X, conectividad NFC e incluso un emisor de infrarrojos para el control remoto de dispositivos del hogar.