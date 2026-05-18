Ya es oficial: los Xiaomi 17T y 17T Pro ya tienen fecha de lanzamiento en España y precio y especificaciones filtradas

Xiaomi lleva años siguiendo una estrategia de doble lanzamiento de modelos de gama alta. Los Xiaomi 17 son el último ejemplo, y la familia T suele complementarlos más tarde.

En este 2026 parece que se ha adelantado la presentación de estos modelos, porque la compañía ha confirmado que para el 28 de mayo podrán comprarse ambos, el Xiaomi 17T y el Xiaomi 17T Pro.

con la llegada del Xiaomi 17T y el despliegue de su fase de reserva, no estamos ante un fabricante que busca su sitio en la mesa de los grandes. Estamos ante el anfitrión que decide quién se sienta y bajo qué condiciones.

Lo que va a intentar la empresa es que el Xiaomi 17T no se sienta como una alternativa racional o una compra por descarte basada en el presupuesto.

Su intención es que sea un terminal de gama alta con todas las letras, incluyendo el apartado fotográfico, solo que a un precio más bajo que el resto de alternativas. Aunque aún no hay especificaciones confirmadas, se han filtrado algunas.

Especificaciones fiñtradas del Xiaomi 17T El Androide Libre

El Xiaomi 17T tendrá una batería de silicio carbono de 6.500 mAh con carga rápida de 67 W. Además, su cámara tendrá un zoom óptico de 5X y vendrá firmada por Leica. En cuanto a la pantalla, tendrá 6,59 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz.

Además, pese a no contar con un procesador de Qualcomm, la potencia de este modelo está fuera de toda duda, porque se espera que incluya uno de los mejores chips de MediaTek, el Dimensity 8500-Ultra.

Especificaciones fiñtradas del Xiaomi 17T Pro El Androide Libre

Por su parte, el Xiaomi 17T Pro tendrá una batería de silicio carbono de 7.000 mAh con carga rápida de 100 W y carga sin cables de 50 W. Su cámara mantiene el zoom óptico de 5X y también vendrá firmada por Leica. La pantalla tendrá 6,83 pulgadas y una tasa de refresco de 144 Hz. El procesador será el Dimensity 9500.

El precio que se espera para ambos modelos parte de los 799 euros en el caso del Xiaomi 17T y de 999 euros en el del Xiaomi 17T Pro.

Como es común en estos lanzamientos, la empresa ha preparado una web para el mismo, con promociones que incluyen hasta 250 euros de regalo y Mi Points para comprar en la tienda.