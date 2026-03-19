Samsung estaría preparando un nuevo modelo Galaxy Z TriFold, su móvil triple plegable que acaba de retirar del mercado

El Samsung Galaxy Z TriFold es uno de los teléfonos móviles más innovadores del fabricante coreano, pero la crisis actual del sector por el aumento de costes de producción asociados con los chips ha obligado a la compañía a retirarlo del mercado tres meses después de su lanzamiento.

Sin embargo, tras el fin oficial del Galaxy Z TriFold, un nuevo informe afirma que la compañía surcoreana estaría planeando lanzar un nuevo modelo de su móvil plegable triple, además de un smartphone deslizable.

Al menos eso es lo que indica una fuente de Naver, que destaca que Samsung planea lanzar dos dispositivos plegables más en los próximos uno o dos años, además de los modelos estándar del Galaxy Z Fold y Flip.

La compañía estaría probando actualmente la viabilidad de un nuevo modelo plegable triple que, según la filtración, sería más ligero que el Galaxy Z TriFold de primera generación y ligeramente más grueso.

Este dispositivo vería la luz a mediados de 2027, aunque este rumor es especialmente llamativo teniendo en cuenta que hace apenas dos días Samsung retiró del mercado el primer Galaxy Z Trifold, un plegable triple que se lanzó en diciembre en Corea y en enero en EEUU a un precio de 2.899 dólares.

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Uno de los motivos que Samsung alegó para retirar del mercado su innovador móvil plegable triple tres meses después de su lanzamiento fue, en parte, la complejidad del diseño, aunque este modelo se ha vuelto bastante popular.

Por lo tanto, parece muy poco probable que el nuevo Galaxy Z TriFold vaya a perfeccionar el diseño del dispositivo con el objetivo de facilitar su producción.

El Galaxy Z TriFold fue el primer teléfono de Samsung en incorporar dos bisagras y tres paneles de pantalla, con la capacidad de expandirse hasta conformar una pantalla principal de 10 pulgadas.

Samsung también podría presentar en un futuro próximo un móvil con pantalla extensible. Según los rumores, este modelo permitiría expandir su display hasta las 7 pulgadas mediante un sistema manual, sin ningún tipo de apertura motorizada, según la filtración.

La compañía ha exhibido esta tecnología en eventos como el CES y el MWC de Barcelona, aunque de momento solo en forma de prototipos. Una situación muy parecida a la que vivieron en su día las pantallas plegables antes de llegar al mercado.