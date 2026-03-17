Adiós a uno de los móviles más innovadores de Samsung: la crisis obliga a terminar con las ventas antes de tiempo

El sector de los smartphones se encuentra en la encrucijada por el aumento de costes de producción asociados con los chips de memoria RAM; una subida de precios generalizada ya parece inevitable, pero esa no será la única consecuencia.

Si ahora va a costar más producir un smartphone, los fabricantes tendrán menos motivaciones para gastar más en innovaciones que puedan reducir el margen de beneficios, y ya estamos viendo el primer ejemplo de ello.

Según el medio coreano Donga, Samsung habría cancelado su nuevo Galaxy Z Trifold solo 3 meses después de su lanzamiento y pese a la enorme demanda que, sorprendentemente, había disfrutado en sus primeros días.

Fuentes internas de Samsung habrían confirmado que el Galaxy Z TriFold dejará de estar disponible en tiendas fin hoy mismo, 17 de marzo, en el mercado coreano, mientras que las tiendas estadounidenses seguirán vendiendo el dispositivo, pero únicamente hasta fin de existencias.

En otras palabras, el lote actual del plegable triple de Samsung será el último que será producido y no saldrán más unidades de fábrica para ningún mercado; esto necesariamente supone que el Galaxy Z TriFold no llegará a España ni al resto del mercado global como se rumoreaba.

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

En parte, esto no es necesariamente una sorpresa. Desde el primer momento, Samsung habló del Galaxy Z TriFold más como un experimento que como un producto de masas, y sus ejecutivos confirmaron que las expectativas de ventas eran muy bajas.

Pese a eso, y su elevado precio de 2.899 dólares, el plegable triple consiguió atraer a muchos usuarios interesados por su diseño y sus posibilidades, e incluso se llegaron a formar colas en algunos establecimientos en Corea del Sur el día de su lanzamiento.

No en vano, el Galaxy Z TriFold es uno de los smartphones más innovadores de la historia de Samsung. Es un plegable triple, con dos conjuntos de bisagras que permiten convertir lo que parece un smartphone convencional de 6,5 pulgadas en una tablet de 10 pulgadas con una experiencia centrada en la multitarea.

Sin embargo, eso también supone que el Galaxy Z TriFold es un móvil muy caro de producir y por lo tanto, se habría visto especialmente afectado por la subida general en los costes de producción que está viviendo el sector.

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Según fuentes de la industria, el motivo de la cancelación del TriFold no es otro que el aumento del coste de la memoria RAM y el almacenamiento NAND, lo que habría dejado a Samsung sin ningún margen de beneficio.

Por lo tanto, para Samsung tiene sentido cancelar la producción del TriFold, si de entrada ya era un dispositivo lanzado únicamente como demostración de sus avances técnicos en pantallas y chasis; pero no deja de ser una pena que la compañía se haya visto obligada a hacer esto con uno de sus productos más emocionantes.

Siempre cabe la posibilidad de que Samsung recupere el TriFold si la situación mejora en el futuro próximo, pero por el momento, la compañía se centrará en los productos que más venden y que ofrecen más margen de beneficios, además de adoptar cambios internos incluyendo retiros adelantados para algunos empleados.