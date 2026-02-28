Xiaomi presenta el Watch 5, su reloj inteligente con Wear OS más avanzado hasta la fecha lleva Gemini a la muñeca

Xiaomi ha presentado un aluvión de novedades entre las que se encuentra uno de los wearables más esperados, el Xiaomi Watch 5, su reloj inteligente con el sistema operativo Wear OS más avanzado.

Este elegante reloj con pantalla redonda llega equipado con Wear OS 6, la última versión lanzada por Google, lo que le permite disponer de una experiencia de alta gama combinando una interacción intuitiva con un acceso fluido a los servicios de Google.

Precisamente uno de los grandes reclamos es la optimización de las aplicaciones de la compañía del buscador como son Google Calendar, Play o Maps, que permiten un uso eficiente desde la muñeca, mientras que Google Wallet con NFC admite pagos sin contacto rápidos y cómodos.

Se trata además del primer smartwatch de Xiaomi que incorpora Google Gemini de serie. De este modo el Xiaomi Watch 5 permite una asistencia natural y manos libres para tareas cotidianas, información y navegación, todo ello sin necesidad de recurrir al teléfono.

La interacción se ve potenciada por gestos rápidos avanzados impulsados por sensores EMG, IMU y PPG, lo que permite completar acciones esenciales con simples movimientos de la mano o la muñeca.

A través de 2 gestos generales —pellizcar dos veces y frotar dos veces— y 3 gestos personalizados —chasquear dedos, agitar la muñeca y girar la muñeca—, los usuarios pueden rechazar llamadas, silenciar alarmas, iniciar entrenamientos, controlar de forma remota la cámara para fotos y grabaciones o acceder a aplicaciones de Google compatibles.

Xiaomi Watch 5 Xiaomi El Androide Libre

Además de disponer de las ventajas de Google, cabe sumarle la magia que sucede cuando el reloj se entiende con el ecosistema de Xiaomi.

A través de Xiaomi HyperConnect podremos tener un acceso remoto a funciones del teléfono como la cámara de fotos o la gestión de dispositivos conectados desde el Xiaomi Smart Hub.

Pero si es útil y eficaz por dentro, también lo es por fuera, donde destila estilo, carisma y sello propio.

Revestido con un marco de acero inoxidable, el Xiaomi Watch 5 presenta una pantalla ultra grande de 1,54 pulgadas con un bisel ultra delgado, protegida por cristal de zafiro tanto en la parte delantera como en la trasera para una durabilidad a largo plazo.

El seguimiento integral de la salud y el bienestar incluye comprobaciones de salud con un solo toque, información avanzada sobre entrenamientos y un seguimiento preciso en exteriores con GNSS de doble banda para mapas sin conexión. Diseñado para equilibrar rendimiento, inteligencia y artesanía premium, Xiaomi Watch 5 ofrece una experiencia de smartwatch totalmente conectada y creada para los estilos de vida modernos.

A diferencia de otras alternativas, está construido para soportar un uso diario prolongado y cuenta con una batería de 930 mAh con un 10% de contenido de silicio-carbono, mejorada por la tecnología Xiaomi Surge Battery y una arquitectura de doble chip impulsada por Snapdragon W5 Gen 1 y el coprocesador de bajo consumo BES2800.

De este modo, el reloj ofrece hasta 6 días de autonomía en modo inteligente o hasta 18 días en modo de ahorro de energía.

Con respecto a su precio, se pondrá a la venta por 299,99 euros en dos colores, negro y verde.