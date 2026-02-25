Samsung mantiene el liderazgo de ventas de smartphones en Europa mientras Apple logra alcanzar cifras históricas

España ha sido testigo de una consolidación significativa en el sector de la telefonía móvil durante los últimos años, formando parte esencial de la estrategia de los grandes fabricantes en territorio europeo.

Según los informes más recientes de la consultora Omdia correspondientes al cierre del ejercicio 2025, el panorama tecnológico en el continente muestra una clara dualidad.

Se mantiene la estabilidad de los líderes tradicionales y el crecimiento de otras marcas que buscan su espacio en un ecosistema cada vez más competitivo.

Aunque el volumen total de envíos en la región experimentó un ligero descenso del 1%, situándose en 134,2 millones de unidades, el valor y la cuota de mercado de las empresas principales han mostrado una resistencia notable frente a las incertidumbres económicas globales.

Samsung ha conseguido revalidar su título como el fabricante número uno en Europa, logrando una cuota de mercado del 35%.

La compañía de origen surcoreano distribuyó un total de 46,6 millones de dispositivos, lo que supone un crecimiento marginal respecto al año anterior.

Este resultado es especialmente relevante si se considera que la primera mitad del año fue algo complicada para la marca debido a la falta de disponibilidad de ciertos modelos de gama de entrada.

Sin embargo, la estrategia aplicada durante el segundo semestre permitió una recuperación sólida. El Samsung Galaxy A56 se coronó como el teléfono inteligente más vendido en todo el continente durante el año 2025, demostrando que el equilibrio entre especificaciones técnicas y precio sigue siendo la fórmula ganadora para el consumidor europeo. Y especialmente para el español.

Por otro lado, Apple ha registrado un desempeño excepcional al alcanzar una cuota de mercado récord del 27% en la región.

Con 36,9 millones de iPhone enviados, la firma de Cupertino experimentó un crecimiento del 6% en comparación con los datos de 2024.

Este impulso se debe en gran medida a la excelente recepción de la serie iPhone 16 y a la gran demanda de los modelos Pro Max, tanto de la generación actual como de la serie 17.

Un factor determinante en este crecimiento fue la introducción del iPhone 16e, un dispositivo que permitió a la marca cubrir el hueco dejado por modelos antiguos.

El mercado no solo se divide entre los dos gigantes, ya que otras marcas han logrado mantener posiciones relevantes.

Xiaomi se sitúa en el tercer escalón del podio con una cuota del 16%, tras enviar 21,8 millones de unidades.

Motorola ocupa la cuarta posición con 7,7 millones de envíos, mientras que Honor ha logrado entrar por primera vez en el grupo de los cinco fabricantes más importantes del continente, registrando un crecimiento del 4% y alcanzando los 3,8 millones de unidades distribuidas.

De cara al futuro inmediato, el sector se prepara para afrontar retos logísticos y económicos considerables durante el año 2026.

Un incremento en los precios de los componentes, especialmente en lo que respecta a los módulos de memoria, debido a la alta demanda de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial, podría perjudicar las ventas.

Esta situación podría traducirse en un ajuste de los precios de venta al público o en una selección más estricta de los mercados por parte de los fabricantes menos masivos.

No obstante, la importancia estratégica de Europa como mercado de alto valor asegura que las grandes firmas continuarán priorizando esta región en sus planes de expansión.