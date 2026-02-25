Adiós a los colores aburridos: Nothing muestra que el rosa está de moda con una variante del nuevo Nothing Phone (4a)

Nothing ha dejado claro que este 2026 será difícil. Habrá subidas de precios en el sector y no tienen planeado sacar un gama alta, porque no quieren sacarlo anualmente por obligación.

Así pues, la apuesta por la gama media en este ejercicio se antoja incluso más importante, porque es donde estarán las novedades de la marca.

Y el primer móvil en hacer acto de presencia será el Nothing Phone (4a) que se presentará el día 5 de marzo, justo cuando se celebra en Barcelona.

Este movimiento es llamativo porque Nothing se ha caracterizado por usar colores muy neutros, como gris, negro y blanco, aunque en alguna ocasión especial sí que ha apostado por otros tonos, como el celeste.

En este caso estamos ante un color más llamativo, pero que deja claro que la estética es muy importante para la marca.

Y esto no es baladí, porque el diseño es uno de los factores de compra más importantes de los usuarios, aunque los más tecnófilos se sorprendan porque ellos dan prioridad a las características técnicas.

Pese a que el dispositivo aún no se ha anunciado ya hemos visto cómo se mantiene el formato de LEDs traseros, aunque en esta ocasión de manera diferente, con seis LEDs blancos que nos permitirán saber cosas del móvil aunque esté boca abajo.

LEDs del Nothing Phone (4a) El Androide Libre

El detalle cuadrado rojo es otro LED, que parpadea en este color, y supone una función extra simplemente por tener otro tono, pudiendo indicar otras cosas.

Lo que se mantiene es la importancia que Nothing le da al diseño, a la ingeniería y cómo es capaz de diferenciarse del resto de marcas con una estética concreta.

Y eso que algunos competidores han empezado a usar este lenguaje de diseño, aunque sea parcialmente.

Obviamente, no es un lenguaje de diseño inventado por Nothing, ya en 2017 hablábamos sobre esta tendencia.

Para promocionar este color la empresa ha mostrado el dispositivo en redes sociales e incluso ha pintado un grafiti en su tienda del centro de Londres, en un claro guiño al color rosa.

Quedan ya pocos días para el anuncio oficial de este móvil, así como de sus precios, que mucho nos tememos que serán algo más altos de los que vimos en sus antecesores, pero como dijo el CEO de Nothing, Carl Pei, la era de los componentes baratos se ha acabado.