Una batería de infarto, carga rápida y resistencia militar, así es el nuevo Oppo A6 Pro que ya se puede comprar en España

Un aspecto que muchos usuarios valoran a la hora comprar un móvil en España y que no siempre se tiene en cuenta es la resistencia.

Los fabricantes cada vez se dan más cuenta de ello y crean modelos pensados para resistir no sólo inmersiones accidentales en agua, sino también impactos.

Hace unas semanas Xiaomi anunció los Xiaomi Redmi Note 15 Series y hoy OPPO les ha dado respuesta en nuestro país con el lanzamiento del nuevo OPPO A6 Pro 5G.

Este modelo redefine los estándares de su segmento al combinar una autonomía excepcional con una durabilidad de nivel superior.

Este smartphone se posiciona como el integrante más potente de la serie A hasta la fecha, integrando características avanzadas que buscan ofrecer una experiencia mejorada a un precio accesible para el gran público.

OPPO A6 Pro El Androide Libre

El OPPO A6 Pro 5G se presenta con un diseño estilizado de solo 8 milímetros de grosor y un peso de 185 gramos, disponible en acabados Lunar Titanium y Stellar Black.

El terminal cuenta con una configuración de memoria de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, con el MediaTek Dimensity 6300 como procesador.. Y su precio es de sólo 299 euros, aunque como promoción de lanzamiento se podrá comprar por 279 euros entre el 19 de enero y el 22 de febrero.

Una batería diseñada para durar

El corazón de la autonomía del OPPO A6 Pro 5G reside en su batería de 6.500 mAh, la cual utiliza un diseño de celda de grafito de alta densidad.

Esta tecnología permite ofrecer una capacidad masiva sin comprometer el diseño delgado del terminal. Más allá de la duración diaria, OPPO ha puesto el foco en la longevidad del componente.

Batería del OPPO A56 Pro El Androide Libre

La batería está diseñada para retener más del 80% de su capacidad original después de 1.830 ciclos de carga completa, lo que se traduce en más de cinco años de uso típico manteniendo un rendimiento óptimo.

Para complementar esta capacidad, el teléfono incorpora el sistema de carga rápida SUPERVOOC de 80 W, que permite recuperar el 100% de la energía en tan solo 50 minutos.

Resistencia extrema con certificación militar

La durabilidad es otro de los pilares que definen al OPPO A6 Pro 5G. El dispositivo ha sido construido para resistir los accidentes comunes y las condiciones ambientales más difíciles.

Por primera vez en esta serie, se alcanza la clasificación IP69, lo que garantiza protección total contra la entrada de polvo y resistencia frente a chorros de agua a alta presión y alta temperatura.

OPPO A6 Pro en una caída El Androide Libre

En el apartado estructural, el teléfono utiliza una aleación de aluminio de alta resistencia denominada AM04, que protege la placa base y otros elementos críticos internos. Esta estructura ha sido probada para soportar hasta 1.000 dobleces accidentales.

En el exterior, la pantalla está protegida por el vidrio AGC DT-Star D+ Crystal Shield, diseñado específicamente para minimizar el riesgo de arañazos e impactos accidentales.

Gracias a este conjunto de innovaciones en materiales y ensamblaje, el terminal cuenta con la certificación de resistencia a golpes de grado militar.

Pantalla de gama alta y rendimiento fluido

A pesar de su enfoque en la robustez, el OPPO A6 Pro 5G no descuida la calidad visual. Monta una pantalla AMOLED de 120 Hz con una resolución de 1.080 x 2.374 píxeles.

OPPO A6 Pro bajo el agua El Androide Libre

El panel alcanza un brillo máximo de 1.400 nits, lo que asegura una visibilidad perfecta incluso bajo la luz solar directa en exteriores. El sensor se huellas está bajo el panel.

El rendimiento del sistema operativo ColorOS 15 se ve potenciado por dos motores exclusivos de la marca:

Trinity Engine : una solución a nivel de sistema que optimiza la estabilidad general y elimina los retrasos durante el uso intensivo.

: una solución a nivel de sistema que optimiza la estabilidad general y elimina los retrasos durante el uso intensivo. Luminous Rendering Engine: encargado de gestionar efectos de animación de alta calidad, similares a los encontrados en dispositivos de gama alta.

El dispositivo también introduce mejoras significativas en la gestión de redes mediante AI LinkBoost 3.0.

Esta tecnología impulsada por inteligencia artificial es capaz de identificar y cambiar de red de forma acelerada, mejorando la estabilidad de la conexión en entornos donde la señal suele ser débil o está muy congestionada.

OPPO A6 Pro El Androide Libre

Para los entusiastas de los videojuegos, la antena exclusiva AI Game Antenna garantiza que la señal no se vea obstruida cuando el usuario sostiene el teléfono de forma horizontal durante sus sesiones de juego.

En cuanto al apartado fotográfico, apuesta por una cámara delantera de 16 Mpx, una cámara principal trasera de 50 Mpx y un sensor secundario de 2 Mpx. No es este un móvil pensado para la fotografía, pero nos sacará de un apuro.