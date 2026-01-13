El Google Pixel 10a llegaría al mercado mucho antes de lo previsto, en pocas semanas

En España los Pixel de Google cada vez se ven más. No es que pueda hacer frente en ventas a Samsung o Xiaomi, pero poco a poco el gran público empieza a buscarlos.

Y en un mercado como el nuestro, donde el precio es relevante, el modelo que más se espera es el "a", es decir, el económico.

Este año 2026 se va a lanzar el Pixel 10a, del que ya hemos tenido información. Será un móvil mucho más continuista que sus antecesores, que tampoco es que fueran muy innovadores.

De hecho, es posible que las subidas de precio en las memorias afecten también a la cantidad de la misma que use. La parte positiva es que es posible adelantar su lanzamiento.

Históricamente, la serie "Pixel a" solía presentarse durante el evento Google I/O en el mes de mayo. Poco a poco se ha ido adelantando, como pasó con el Pixel 9a, que se anunció en marzo de 2025 aunque a España no llegó hasta abril de ese mismo año.

Render del Pixel 10a de Google Android Headlines / OnLeaks

Sin embargo, este año las reglas del juego han cambiado drásticamente. Las últimas informaciones apuntan a que el Google Pixel 10a llegará a las estanterías de las tiendas a mediados de febrero, lo que representa un adelanto de casi tres meses respecto a algunos predecesores.

Este movimiento sugiere una intención clara de competir de tú a tú con los grandes lanzamientos de principios de año, como la serie Galaxy A de Samsung, que también se espera se adelante.

Una de las novedades más comentadas de esta filtración es la introducción de una nueva paleta de colores que busca atraer a un público más joven y dinámico. Según los reportes, el dispositivo estará disponible en cuatro tonalidades distintivas:

Obsidian: El clásico tono negro profundo que nunca falta en la gama.

El clásico tono negro profundo que nunca falta en la gama. Fog: Un color blanquecino o gris muy suave que ya hemos visto en accesorios como los Pixel Buds.

Un color blanquecino o gris muy suave que ya hemos visto en accesorios como los Pixel Buds. Lavender: Un tono púrpura elegante que ya es tradición en los dispositivos de Google.

Un tono púrpura elegante que ya es tradición en los dispositivos de Google. Berry: La sorpresa de este año, un color rojizo vibrante inspirado en productos de la línea Nest.

El color Berry es el protagonista. Este tono, que ya hizo su aparición en la tercera generación de cámaras Nest, promete dar una personalidad única al Pixel 10a, alejándolo de los diseños sobrios y apostando por una estética más atrevida y diferenciada.

En cuanto a las especificaciones técnicas que se han dejado ver, el Pixel 10a mantendrá su enfoque en ofrecer un rendimiento de gama alta a un precio contenido. Y unas prestaciones casi idénticas a su antecesor.

Render del Pixel 10a de Google Android Headlines / OnLeaks

La estrategia de Google al adelantar la fecha de salida parece estar motivada por la necesidad de no dejar espacio a sus competidores en el primer trimestre del año.

Al lanzar un dispositivo con una cámara excepcional, inteligencia artificial integrada y un precio más ajustado que los modelos de gama alta, Google se asegura de captar la atención de los compradores que buscan renovar su smartphone tras la campaña navideña.