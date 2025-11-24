El CEO de Nothing acaba de anunciar que lanzarán dispositivos centrados en inteligencia artificial en 2026

La inteligencia artificial se está posicionando como la gran apuesta no sólo del sector tecnológico, sino de toda la economía mundial, en España y en todos los demás mercados.

Esto es especialmente así en los fabricantes de móviles, que están apostando por nuevas funciones de forma casi compulsiva.

No hay ningún fabricante de primer nivel que no haya implementado funciones de IA en sus móviles, de una manera u otra.

Nothing no es una excepción a esto, y ya hemos visto algunas de las características que sus últimos modelos usan. Incluso su nuevo sistema operativo se centraba en ello.

Pero no es suficiente, al menos para su CEO, Carl Pei. En una publicación en Instagram ha anunciado que su empresa lanzará dispositivos con IA el próximo año.

Según el directivo, "habiendo formado un equipo que puede fabricar teléfonos, crear otros factores de forma es mucho más fácil. Por lo tanto, vamos a empezar a enviar nuestros primeros dispositivos de IA a partir del próximo año".

Eso sí, es consciente de la dificultad de la tarea y añade que no cree que "nadie vaya a hacerlo bien al primer intento, así que realmente nos estamos preparando para iterar rápidamente, recibir comentarios rápidamente y lanzar productos con buen gusto".

Según el ejecutivo, "el verdadero catalizador para que estos nuevos dispositivos logren su adopción es que los consumidores encuentren valor en ellos".

Esto ha sido el motivo por el cual los dispositivos que se han visto hasta la fecha, han fracasado en su mayoría. La clave está, según Pei, en que, "durante los próximos dos años, a medida que la gente descubra que estos nuevos dispositivos con estos nuevos sensores pueden capturar más contexto, el producto se volverá más personalizado y más capaz para cada individuo."

Es una apuesta arriesgada para una marca tan pequeña como Nothing, pero también una oportunidad para diferenciarse de sus principales rivales en algo que, por el momento, ninguno ha logrado.

Ni Apple, ni Samsung ni ninguna marca china ha lanzado un dispositivo centrado en la IA que haya supuesto un éxito de ventas. Parece que Nothing no quiere entrar en esa carrera, sino empezarla. Habrá que esperar unos meses a ver cómo va.