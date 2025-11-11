Este módulo de cámara trasera es intercambiable con tornillos: probamos la función más curiosa del REALME GT8 Pro

A finales de octubre REALME presentó en China los nuevos REALME GT8 Series, modelos de gama alta que ahora están a punto de llegar a España.

Son dispositivos extraordinariamente potentes, con procesadores de primer nivel y unas baterías que apuntan a ser de las mejores del mercado.

Pero el REALME GT8 Pro destaca por otro elemento, su módulo de cámara trasero, que se cambia con tornillos.

No es una forma de hablar, se trata de un módulo que puede ser desmontado o sustituido por otro. Son piezas de metal de gran calidad que le dan una personalidad especial.

Y es que la empresa ha querido además de esforzarse en mejorar la capacidad fotográfica del móvil darle un aspecto único.

Módulo de cámara del REALME GT8 Pro Alvarez del Vayo

Según Chase Xu, CMO y vicepresidente de realme, “el módulo de cámara intercambiable representa un concepto diferente. Combina la precisión artesanal con la libertad de personalización, como si se tratara de construir con piezas modulares".

La realidad es que este módulo no aporta nada a nivel de hardware, pero es cierto que permite cambiar el diseño trasero del móvil, lo que gusta a muchos usuarios. No hay más que ver las fundas que se usan.

REALME GT8 Pro sin módulos de cámara El Androide Libre

Y hablando de fundas, el paquete con la pieza rectangular, porque la circular viene de serie, también viene con una nueva funda ya que el orificio del módulo de cámara es distinto.

Lo que viene en la caja de venta es el destornillador que se requiere para quitar la pieza redonda, que también se puede desmontar y usar el móvil sin ninguna de las dos.

Es un concepto distinto, algo que REALME suele hacer para ver si alguna de sus propuestas triunfa y se distingue con ella del resto de marcas del sector.

Pero no se trata de una apuesta arriesgada, porque el REALME GT8 Pro es impresionante, destacando por su procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de silicio carbono de 7.000 mAh.

REALME GT8 Pro con módulos de cámara desmontados Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es decir, que si el sistema fotográfico está a la altura y la pantalla no decepciona, podríamos estar ante el móvil más recomendable de la gama alta en relación calidad precio, algo que no siempre se puede alcanzar.

A lo largo de las próximas semanas vamos a analizar este móvil para comprobar si, además de un diseño muy llamativo, es capaz de ofrecer una experiencia a la altura.