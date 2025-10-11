El primer móvil inspirado en 'Juego de Tronos' existe, lo hemos probado pero no lo podrás comprar en España

Las versiones especiales de productos son algo común en la economía capitalista en la que nos movemos. Ofrecen una cierta distinción y diferenciación.

En el sector de la telefonía móvil hemos visto muchas versiones llamativas, siendo Realme una de las marcas que más ha apostado por ello, con modelos como el Realme GT 7 Dream Edition en colaboración con Aston Martin.

Pero también lanzaron la edición especial Free Fire del Realme 9 Pro Plus, el Realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder, el Realme GT Neo 3 Naruto Edition o el Realme GT Neo2 edición Dragonball.

El último modelo en sumarse a esta extensa lista es el Realme 15 Pro Game Of Thrones, un terminal inspirado en la famosa serie de HBO Juego de Tronos. Se ha realizado una tirada limitada de 5.000 unidades.

No se trata del primer smartphone que ha salido inspirado en este universo, ya que ese honor lo tiene el OPPO Reno 8 Pro La Casa del Dragón. Pero sí es el primer móvil que hace mención explícita a la serie original.

Realme 15 Pro GOT Álvarez del Vayo El Androide Libre

El motivo de un lanzamiento a finales de 2025, cuando la serie acabó en 2019, es seguramente el estreno en enero de 2026 de la nueva serie inspirada en este mundo de Westeros, titulada El Caballero de los Siete Reinos.

Esta edición se presenta como una edición especial por varios motivos, entre los que destaca su caja, donde se incluye no sólo el móvil, sino varios accesorios. No sólo tenemos el cable y el cargador, sino también una funda.

Y, como buena edición especial, no podían faltar las pegatinas inspiradas en la saga así como cuatro postales con algunos de los personajes más reconocibles de la serie, como Daenerys Targaryen o John Snow.

La propia caja se abre y sirve de atril para el móvil, mediante un sistema de plegado que recuerda al origami o los libros para los más pequeños, al desplegarse un trono de papel.

Realme 15 Pro GOT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero lo más impresionante es el propio móvil con un acabado trasero de imitación de cuero negro con piezas doradas que le dan un aspecto único. Es imposible sacar este móvil y que no llame la atención.

El canto perimetral también es dorado, pero lo más llamativo es que la zona de cuero negro cambia de color con el calor. Y no nos referimos al toque de la mano, sino a flujos de calor importantes, como el que se obtiene de un secador, por ejemplo.

Móvil de GOT de realme Alvarez del Vayo

Es una clara referencia a cómo el fuego fue el que hizo que eclosionaran los huevos de dragón que dieron origen a las majestuosas criaturas de Poniente.

Eso sí, que se necesite tanto calor es un poco problemático, porque no podremos hacer cambiar de tono el móvil a nuestra voluntad, y sólo bajo condiciones muy precisas lo hará.

El módulo de cámara tiene una serigrafía que se aprecia con los cambios de color con los diferentes escudos de las familias de la saga. Podemos ver el dragón de los Targaryen o el lobo de los Stark, entre otros.

En el interior también hay cierta personalización, con una pantalla de bloqueo y fondos de tonos rojos e iconos de tonos dorados. Por desgracia, la personalización acaba ahí, ya que ni la zona de notificaciones y accesos directos ni la zona de ajustes ha sido modificada.

Realme 15 Pro GOT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es una lástima que en este tipo de ediciones tan llamativas esa personalización no vaya más a fondo. No es que sea especialmente elegante o bonita, pero los que quieran un móvil personalizado seguramente agradecerían detalles como ese.

Por desgracia, esta edición especial, aunque tiene el software en español, no se pondrá a la venta en nuestro país. Al menos por el momento.

El terminal en sí mismo tiene las mismas especificaciones del Realme 15 Pro convencional, en su variante con 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna.

Tiene un procesador Snapdragon 7 Gen 4, una batería de nada menos que 7.000 mAh y carga de 80 W y un sistema de doble cámara trasera de 50 Mpx, tanto en el gran angular como en el ultra gran angular. Su pantalla es de 6,8 pulgadas, con tecnología OLED y sensor de huellas bajo la misma.