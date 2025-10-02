Xiaomi arrasa con los Xiaomi 17 Pro Max: las ventas han agotado todas las existencias y han de aumentar la producción

Xiaomi anunció hace unos días los nuevos modelos de gama alta que estarían en breve disponibles en China y es de suponer que en unos meses en España.

La mayor diferenciación de estos móviles con respecto a la competencia ha sido la inclusión de una segunda pantalla en la parte trasera, perfecta para pequeñas acciones o para usar mejor las cámaras.

Y parece que los usuarios han decidido darles el visto bueno, porque las ventas de estos modelos han sido espectaculares, como ha indicado la propia empresa.

Es cierto que el modelo base, el Xiaomi 17, no tiene pantalla, pero parece que el mayor número de ventas se lo ha llevado el Xiaomi 17 Pro Max. Nada menos que un 50% del total.

Al igual que pasa en el caso de Apple, el modelo más potente, y también más caro, es el que acumula más ventas, porque los usuarios que quieren tener la mejor opción posible no dudan en optar por ese en vez de por el hermano menor, el 17 Pro, o el básico, el 17.

Anuncio de récord de ventas de los Xiaomi 17 Pro Max en China Xiaomi El Androide Libre

De hecho, hasta el mismísimo Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha invitado a los usuarios a darle una oportunidad al Xiaomi 17 Pro, ante la excesiva demanda del modelo Pro Max, que ha visto cómo sus unidades se han agotado en muchas tiendas.

El Xiaomi 17 Pro es muy similar al Max, aunque con un tamaño más contenido y, por lo tanto, una menor batería. De hecho, es el modelo de los tres que menos autonomía tiene.

La capacidad de la batería es de 7.000 mAh en el Xiaomi 17, 6.300 mAh en el Xiaomi 17 Pro y 7.500 mAh para el Xiaomi 17 Pro Max. Es posible que esto sea lo que invite a los compradores a optar por la versión Pro Max, que tiene nada menos que 1.200 mAh más que su hermano pequeño.

Pese a todo, se ha incrementado el ritmo de producción de los Xiaomi 17 Pro Max, porque la demanda no para de subir.

Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max El Androide Libre

Está claro que Xiaomi debe mejorar la previsión de stock de sus productos, porque también le ha pasado con su último coche. Con todo, seguro que si estas son las peores noticias que tiene la empresa de su último lanzamiento, no estarán muy preocupados.