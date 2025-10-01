Vivo apuesta por la autonomía y el diseño con el Vivo V60 Lite 5G que llega a España

La compañía china Vivo acaba de anunciar la llegada a España de su último móvil de gama media, el V60 Lite 5G, centrado en la batería y el diseño.

La intención de la compañía es ofrecer un móvil de buen diseño, algo que valoran muchos usuarios, sin un gran coste. No olvidemos que en España el precio medio de compra está en los 500 euros, pero la mayoría de móviles que se venden rondan los 300 euros.

Es justo ahí donde se posiciona este modelo, cuya versión de 8+256 GB tiene un precio de 329 euros y la de 12+512 GB llega a los 399 euros.

Como oferta de lanzamiento, la primera variante incluye de regalo un cargador Flashcharge de 90 W y unos auriculares Buds air3, además de un cupón de descuento de 30 euros (V60LITE30).

La variante de mayor precio también incluye el mismo cargador de regalo, junto con un cupón de descuento de 40 euros (V60LITE40).

Enorme batería

Uno de los pilares fundamentales del vivo V60 Lite 5G es su autonomía, dada por una imponente batería de 6.500 mAh. Además, tiene carga rápida de 90 W. El V60 Lite 5G puede pasar de 0 a 100% de batería en tan solo 52 minutos,.

Este móvil es el primero que usa el procesador MediaTek Dimensity 7360 Turbo, un chipset de gama media que viene acompañado por 8 o 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento.

Vivo V60 Lite 5G El Androide Libre

La cámara también se ha cuidado, con un sensor principal de 50 Mpx, un ultra gran angular de 8 Mpx y la apuesta por un sensor frontal de 12 Mpx.

Se agradece que Vivo no monte cámaras inútiles en sus móviles, dejando claro que las que hay son plenamente usables.

También se apuesta por un software inteligente para facilitar la obtención de resultados profesionales y gracias a la función AI Master Aura-Light Portrait se logran retratos más naturales.

Pantalla y resistencia

El V60 Lite 5G usa una pantalla AMOLED de 120 Hz de 6,77 pulgadas y resolución 2.392 x 1.080 px y sensor de huellas bajo la misma.

Vivo V60 Lite 5G El Androide Libre

Por otra parte, la durabilidad se ve mejorada con la certificación IP65, que lo protege contra el polvo y las salpicaduras de agua. Eso sí, no es sumergible como otros modelos con IP68.

Es una buena apuesta de la marca, que sigue ofreciendo mucha memoria en la gama media, y ahora unas baterías mayores que la mayoría de opciones de gama alta.