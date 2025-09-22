Las nuevas bestias de Vivo, los X300 y X300 Pro, ya tienen fecha oficial de presentación

El final del año suele ser el mejor momento para comprar un móvil nuevo si es que queremos un gama alta. En España hemos visto nuevos modelos disponibles, como los de Apple o Google.

Y en China el panorama es aún mejor, porque Xiaomi también se apunta a las presentaciones. Y otras marcas, como Vivo, han confirmado que también estrenan modelos de gama alta.

Nos referimos a los Vivo X300, modelos que están diseñados para pelearse contra lo mejor del mercado, aunque por el momento se pondrán a la venta sólo en China.

El evento de presentación tendrá lugar el 13 de octubre a las 19:00 de la tarde, hora local china. Y el cartel de presentación deja claro el enfoque.

La empresa incluso reconoce que se trata de su buque insignia fotográfico, algo lógico si consideramos cómo son sus antecesores. El año pasado el Vivo X200 Pro asombró por su zoom.

Vivo X300 Pro El Androide Libre

Pese a que no se han publicado especificaciones técnicas, sí que tenemos declaraciones de Huang Tao, vicepresidente de producto de Vivo, que ha indicado que el Vivo X300 tendrá una cámara principal Zeiss de 200 Mpx.

También ha indicado que el Vivo X300 Pro también integrará un teleobjetivo Zeiss APO de 85 mm y 200 Mpx.

Ambas cámaras cuentan con estabilización óptica avanzada, con niveles CIPA 4.5 y CIPA 5.5, respectivamente, lo que las convierte en las cámaras más estables de cualquier smartphone.

Y se mantiene el revestimiento Zeiss T* y el tratamiento avanzado de los modelos del año pasado, algo clave dado que la experiencia fotográfica es el principal argumento de venta.

Vivo X300 El Androide Libre

Pero hay una prestación más esperada. Según algunos rumores, el Vivo X300 Pro será el primer móvil en integrar grabación de vídeo en modo retrato a 4K a 60 fps del mundo, además de Dolby Vision HDR 4K a 120 fps con doble enfoque y grabación Log 4K a 120 fps de 10 bits.

El procesador parece que será el Dimensity 9500 de MediaTek y llegarán con OriginOS 6, una versión del sistema que mantiene la conectividad entre dispositivos con el ecosistema Apple.

Es de suponer que ambos modelos, el Vivo X300 y Vivo X300 Pro, acabarán llegando a España, aunque si hay un Vivo X300 Ultra en unos meses está por ver que ese también aterrice en nuestro país.