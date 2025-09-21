Este gama alta con 16 GB de RAM, 512 GB de memoria interna y una batería masiva está a mitad de precio
Una de las mejores formas de renovar un móvil es comprar un gama alta de hace una o dos generaciones, por su bajada de precio.
Más información: ¿Es mejor opción comprar un gama media o gama alta del año pasado? Te ayudamos a elegir
En España el precio medio de los móviles está en torno a los 500 euros, pero esa cifra está influenciada por terminales de coste muy elevado.
Lo normal es gastar entre 300 y 400 euros, lo que nos da para comprar un buen gama media o, quizás, un terminal de gama alta que ya lleve un tiempo en el mercado.
Ese es el caso del Nubia 60 Ultra, un terminal de gran diseño y buenas especificaciones que cuesta un 50% menos que en el momento de su salida, pudiéndose adquirir en El Corte Inglés por 359,20 euros.
Se trata de una propuesta poco convencional, pero que tiene cierto atractivo. Para empezar, tiene un diseño bastante diferente al resto de móviles, y cuenta con una cámara frontal de 12 Mpx que se oculta tras la pantalla.
Es un terminal que destaca por su potencia, con un procesador Snapdragon 8 Gen 3 y nada menos que 16 GB de RAM y 512 GB de memoria interna.
La cámara principal tiene sensor IMX800 de 50 Mpx con una lente de 35 mm y apertura f/1.6 y estabilización óptica. El gran angular también usa un sensor de 50 Mpx, una lente de 18 mm con apertura f/1.8; cuenta con foco automático y estabilización óptica de tres niveles.
Por último tenemos una cámara periscópica con zoom óptico 3x y distancia focal de 85 mm, con un sensor de 64 Mpx con estabilización óptica.
La pantalla usa un panel de 6,8 pulgadas de su panel OLED con resolución 2480 x 1116 píxeles y frecuencia de refresco de 120 Hz, con brillo máximo de 1500 nits.
Por si todo esto fuera poco, hablamos de un móvil con resistencia al agua IP68, por lo que si tenemos algún accidente que implique líquidos, deberíamos salir airosos.
Lo último a destacar es su enorme batería, de nada menos que 6.000 mAh, con carga rápida de 80 W. No tiene carga inalámbrica, y es algo a reprocharle si costara lo mismo que en su anuncio, pero a poco más de 350 euros se le perdona.
La parte más negativa es el software, donde ZTE, matriz de Nubia, nunca ha destacado. Lo mismo pasa con las actualizaciones.
Con todo, es una opción para los que valoran las prestaciones técnicas y el diseño por encima de otras consideraciones, y sin perder la garantía de comprar en España y sin importar de otras tiendas.