Dreame anuncia su primer móvil Android: contará con un sistema fotográfico avanzado para hacer fotos a las estrellas

No sucede todos los días que una compañía, sea del ámbito que sea, se adentra en el mercado de los smartphones, pero lo cierto es que esto suele suponer una buena noticia.

El mejor ejemplo es Nothing, una marca bastante joven, que tan solo tiene 5 años y que ha supuesto un soplo de aire fresco al mercado de móviles Android.

Ahora es otra la marca que va a lanzarse a fabricar móviles Android, solo que en este caso no es una nueva compañía, sino una de las firmas más reputadas en cuanto a tecnología en el hogar: Dreame.

La marca, que este mismo mes de septiembre ha anunciado un nuevo robot aspirador capaz de subir escaleras, lo ha confirmado oficialmente después de algunos rumores al respecto.

Su primer teléfono será el Dreame Space, en la imagen promocional de la compañía tiene precisamente de fondo una foto del espacio, por lo que parece que será un tema recurrente en lo que se refiere a este lanzamiento.

No está claro a qué segmento de precios irá destinado este dispositivo, pero la compañía afirma que tiene un sistema de fotografía avanzada capaz de capturar escenas del cielo nocturno, nubes e incluso la rotación de la Vía Láctea.

La compañía también ha dejado claro que se quiere centrar en la seguridad, fiabilidad y comodidad para los usuarios y en que sus dispositivos ofrezcan una experiencia consistente independientemente de la zona en la que se lancen.

Esto ya adelanta que la idea de la compañía no es que el dispositivo se quede únicamente en China, sino que llegue también a otros mercados.

Por el momento, no se conoce más información sobre este dispositivo, por lo que habrá que esperar para conocer qué hardware llegará. Se espera que cuente con Android, y no está claro si la compañía se lanzará, de primeras, a incluir funciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Desde luego, tiene experiencia, teniendo en cuenta el buen trabajo que hace en el apartado de la domótica, y precisamente este móvil estaría pensado para ser el centro angular en torno al que pivotan los dispositivos de domótica que tiene en su catálogo.