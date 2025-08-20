Los mejores móviles que van a salir en lo que queda del 2025: por qué es mejor esperar para cambiar de smartphone

A estas alturas del año 2025 los usuarios ya hemos podido ver un gran número de dispositivos de renombre ser presentados en el mercado en España.

Un buen ejemplo son los Samsung Galaxy S25 o los recientes Samsung Galaxy Z Flip 7 y Galaxy Z Fold 7, que, básicamente, componen toda la gama alta de la compañía coreana.

También hemos podido ver otros importantes móviles este año como el Xiaomi 15 Ultra, o el OnePlus 13, que fue presentado a principios de año.

Se trata de dispositivos que han marcado el camino de la gama alta en lo que va de año y que se han ganado bastantes elogios por parte de los usuarios.

Sin embargo, aún quedan bastantes dispositivos que van a ser presentados antes de pasar a 2026, y lo cierto es que se trata de alternativas increíblemente interesantes y esperadas.

Algunos de estos dispositivos son tan reconocidos como el iPhone 17 o el Google Pixel 10 y, por suerte, hay bastante información sobre estos modelos que aún están por venir.

Google Pixel 10

La nueva generación de móviles de Google llegará el 20 de agosto, y está generando gran expectación, en especial tras su anuncio en el que le lanza un dardo al iPhone y a sus atrasos con Apple Intelligence.

En cuanto a los nuevos Google Pixel 10, la compañía seguiría unas líneas continuistas con el diseño del smartphone, pero con pequeños cambios en apartados como su módulo de cámaras, que seguiría con la misma forma, pero crecería ligeramente.

Se habla también de la integración de un sistema de imanes en la parte trasera del móvil, lo que indicaría la presencia de carga inalámbrica Qi2, y permitiría llevar accesorios pegados a la parte trasera, al estilo del Magsafe de Apple.

Estos dispositivos podrían contar también con una suerte de asistente de inteligencia artificial que ayudaría a los usuarios a tomar mejores imágenes, viendo lo mismo que estos ven por el visor.

También se espera la llegada del plegable de la compañía, el Google Pixel 10 Fold, que presumiría de contar con un mayor brillo de su pantalla. Este ofrecerá una mejor experiencia en aquellos momentos en los que se utilice el dispositivo bajo la luz del sol.

iPhone 17

Apple habría establecido la fecha de presentación de sus nuevos smartphones para el mes de septiembre, concretamente para el día 9, según las filtraciones.

Los iPhone 17, además de la habitual mejora en cámaras y software, podrían llegar con un cambio en la posición de las antenas, lo cual mejoraría su conectividad.

Las cámaras tendrían un nuevo diseño, con un módulo que iría de lado a lado. En el caso de los modelos Pro, también habría mejoras en las lentes, y se esperan algunos cambios en la propia app de cámara.

El modelo base, el iPhone 17, crecería hasta las 6,3 pulgadas de tamaño, aunque no está claro si esto llegaría por un aumento en el cuerpo del móvil, o por una mayor optimización de los marcos de la pantalla.

Para evitar sobrecalentamientos y daños a la batería, los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max contarían con un sistema de refrigeración a través de cámaras de vapor, un método que muchos otros fabricantes usan para evitar las altas temperaturas.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung ya ha echado toda la carne al asador en el segmento de la gama alta para este año 2025, pero aun así queda un lanzamiento pendiente de lo más interesante.

Se trata del Samsung Galaxy S25 FE, que es una versión recortada de su gama alta de principios de año, pero que, al salir por un precio menor, es una opción a tener en cuenta.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S25 FE Android Headlines El Androide Libre

Este año, su presentación tendría lugar el próximo 19 de septiembre, y se espera que el dispositivo cuente con un diseño similar al del Galaxy S25, con sus tres sensores alzándose sobre la trasera, y llegando en color blanco, negro, azul claro y azul oscuro.

En el apartado fotográfico encontraríamos una triple cámara trasera de 50, 12 y 8 Mpx, siendo estos dos últimos sensores un teleobjetivo y un ultra gran angular, respectivamente.

La batería se quedaría en 4.500 mAh, pero habrá que esperar a probarlo para saber qué tal rinde esta cantidad, puesto que la marca ha conseguido optimizar muy bien este apartado en sus últimos dispositivos.

Vivo X300

Sin duda, el vivo X200 fue uno de los móviles más interesantes del pasado año en el segmento de la gama alta, especialmente gracias a sus capacidades fotográficas y a la posibilidad de añadirle una lente externa para el zoom.

Este año la compañía podría repetir la jugada con el vivo X300 Pro para llevar a sus dispositivos al trono de la fotografía móvil.

Las filtraciones apuntan a que esta presentación tendrá lugar el próximo mes de octubre, y el dispositivo mantendría algunas de sus características clave, como su gran pantalla de 6,8 pulgadas.

Destacaría especialmente su sensor teleobjetivo de 200 Mpx, al cual se le seguiría sacando bastante partido gracias a la colaboración con Zeiss. Dejando para su coma principal y gran angular sensores de 50 Mpx.

Se espera que lleguen en varias versiones, que todas ellas tenían una batería considerable, llegando en el modelo Pro a alcanzar una capacidad de 6.000 mAh.

OPPO Find X9

Otro móvil que se espera para los próximos meses de octubre y septiembre es el OPPO Find X9, un dispositivo que llega para renovar la gama alta de la compañía china y del que ya se saben algunas cosas.

Empezando por su pantalla, la cual tendría una diagonal de 6,59 pulgadas, un tamaño en la línea de lo esperado, igual que la resolución 1,5K con la que contaría.

En el apartado fotográfico, mantendría su cámara teleobjetivo de 50 Mpx, aunque aún no han trascendido muchos detalles acerca del resto de sensores.

La capacidad de su batería llegaría a la generosa cantidad de 7.000 mAh, ofreciendo una increíble autonomía a los usuarios, aunque no está claro si llegaría a España con esta misma cantidad.

En su interior se encontraría el MediaTek Dimensity 9500, un procesador potente y a la altura de lo que se espera en rendimiento de un dispositivo de estas características.

Huawei Mate X7

La compañía china, que en los últimos tiempos nos ha sorprendido con smartphones tan increíbles como el Huawei Mate XT, estaría cerca de lanzar también una nueva generación de su móvil plegable.

El Huawei Mate X7 mantendrá su concepto de plegable tipo libro, y se espera que, aunque no supere en batería a otros móviles de la marca, con 5.500 mAh, cuente con un buen rendimiento en cuanto a autonomía por las optimizaciones de software.

La batería, según algunas filtraciones, podría ser de silicio-carbono, buscando que el grosor del smartphone sea lo mínimo posible.

Su pantalla, extendida, sería de 7,93 pulgadas, y contaría con una tasa de refresco de 120 Hz ideal para conseguir que el dispositivo se mueva de forma fluida en juegos o al navegar por la interfaz.

Otros dispositivos, como el OnePlus Open, el plegable de la compañía china, aún no tienen sucesor a pesar de que han pasado un par de años de su presentación, por lo que podría tener lugar también algún anuncio inesperado.