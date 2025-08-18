El Samsung Galaxy S26 Ultra debería corregir estos cuatro fallos del Galaxy S25 Ultra

El Samsung Galaxy S25 Ultra llegó a principio de año y se ha consolidado como uno de los mejores móviles del año en España, pero tiene algunas áreas de mejora bastante claras.

En la próxima generación de los buque insignia de Samsung, estos aspectos deberían mejorarse, y hay algunos rumores que empiezan a circular y apuntan a que es posible que así sea.

El Samsung Galaxy S26 Ultra tiene en el horizonte la misión de responder a las exigencias reales de los usuarios que buscan lo último en la gama premium, ante el claro avance de firmas como Xiaomi, VIVO y OPPO, que se han puesto a la altura.

Además, el constante aumento de precio de este tipo de móviles, aunque suavizados por la moda de pagarlos a plazos durante varios años, hace que los usuarios sean exigentes.

Cada vez gastamos más en España a la hora de renovar un dispositivo, pero también es cierto que cada vez lo hacemos más tarde, aguantando al máximo los actuales.

Capacidad de la batería

El Galaxy S25 Ultra cuenta con una batería de 5.000 mAh. Su autonomía es notable y alcanza las 7-8 horas de pantalla activa, aunque claramente esto depende del uso que le demos.

A pesar de la competencia en este campo, Samsung ha priorizado controlar el consumo a través de la eficiencia de su procesador antes que aumentar la capacidad física de la batería.

Sin embargo, marcas como Xiaomi o VIVO ya exploran baterías de silicio-carbono superiores a los 6.000 mAh. Hay rumores sobre una posible transición de Samsung a esta tecnología en futuras generaciones, pero no queda claro que vaya a ser 2026 el año elegido.

Se especula con que Samsung podría dotar de una batería de 5.500 mAh a este modelo, pero no daría el salto de tecnología, en parte por la fiabilidad que han logrado en la degradación de las baterías de ion litio.

Render no oficial del Samsung Galaxy S26 Ultra UniverseIce El Androide Libre

Con todo, no hay que perder de vista que Samsung ha hecho un muy buen trabajo con One UI 8, como hemos visto en el análisis del Samsung Galaxy Z Fold 7 y, manteniendo el tamaño de batería, ha logrado mejor autonomía.

Velocidad de carga

La carga rápida se ha convertido en un punto diferenciador. Actualmente, el S25 Ultra soporta carga por cable a 45 W y carga inalámbrica de 15 W. Si lo comparamos con rivales directos, muchos móviles de alta gama ya superan los 80 W.

Para conseguir una carga completa, el Galaxy S25 Ultra requiere más de una hora. En un sector donde el tiempo apremia, este factor penaliza la experiencia en el día a día.

Para el S26 Ultra, las filtraciones apuntan a la llegada de la carga rápida de 60 W, lo que permitiría recargar el dispositivo en menos de 45 minutos y situar a Samsung cerca del nivel de OPPO, Xiaomi y OnePlus.

Una mejor carga inalámbrica, al menos usando la tecnología Qi2 y una velocidad de al menos 25 W, también ayudaría en este aspecto.

Peso y ergonomía

El S25 Ultra ha logrado reducir varios gramos en comparación con su antecesor, quedándose en 218 gramos gracias a su marco de titanio. No obstante, sigue siendo un teléfono voluminoso, especialmente incómodo para manos pequeñas o para uso intensivo a una sola mano.

Samsung Galaxy S25 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre

La forma cuadrada y el acabado plano aportan solidez, pero penalizan la ergonomía después de largos periodos de uso. Esto lo pudimos comprobar en un evento de Xiaomi en el que tuvimos que tener el móvil en la mano casi dos horas seguidas.

Si Samsung logra sacar partido de nuevos materiales, una nueva pantalla y una disposición interna optimizada, podría lograr un equilibrio que acerque al S26 Ultra a los mejores exponentes de ligereza en la gama alta, sin sacrificar resistencia ni autonomía.

Zoom óptico

Uno de los aspectos donde más se nota el estancamiento del S25 Ultra es en el zoom óptico. Dispone de zoom 3x y 5x, con procesado digital hasta 100x.

Si bien los resultados a niveles intermedios son solventes, la competencia ya se mueve hacia lentes periscópicas capaces de ofrecer mayor calidad y menos aberraciones ópticas en distancias largas.

Usando las cámaras del Samsung Galaxy S25 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre San Francisco (Estados Unidos)

El S25 Ultra ha dejado atrás opciones como el 10x óptico, presente en generaciones pasadas, lo cual se ha mostrado como un paso atrás para los fotógrafos profesionales.

Las expectativas para el S26 Ultra son claras: debe mejorar su sistema teleobjetivo. Por contra, tanto el sensor principal como el ultra gran angular están a un buen nivel, por lo que no parece que Samsung deba priorizar esas cámaras.

Conclusión

El año pasado Samsung mejoró notablemente algunas carencias del S24 Ultra y mantuvo lo bueno, como la excelente pantalla, el tratamiento antirreflejos, la potencia o el buen hacer en software y actualizaciones.

El S26 Ultra tiene margen de mejora, pero no son elementos que sean complicados de cambiar, por suerte para la empresa. Otra cuestión es si lo hará, si le merecerá la pena a nivel de estrategia.

Ampliar la capacidad de la batería, aumentar la velocidad de carga, reducir peso y grosor, y mejorar sustancialmente el zoom óptico figuran entre las exigencias más repetidas por los usuarios.

Estos cuatro grandes apartados no son simples detalles, sino la hoja de ruta con la que Samsung debe revalidar el liderazgo de su gama Ultra. La competencia ya enseña músculo, y Samsung no es de las marcas que se dejan adelantar fácilmente.