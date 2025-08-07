OnePlus podría cambiar el diseño de sus móviles por culpa de la cámara: será más llamativa

He probado el móvil compacto ideal: no recorta en absolutamente nada, pero no se puede comprar en España Jacinto Araque El Androide Libre

OnePlus ha llevado a cabo bastantes cambios en sus móviles en España en los últimos tiempos. Para empezar, se ha deshecho del mítico Alert Slider —su interruptor para activar el modo silencio— para ubicar ahí un botón de acción multifunción y programable.

También ha apostado por lanzar un smartphone compacto, así como por seguir dándole importancia a su gama media y a accesorios como sus smartwatches.

La cámara y la IA son partes centrales de los móviles de la compañía, pero parece que de cara al futuro, la marca china dejaría de trabajar con Hasselblad, su socio en los últimos años para la cámara de sus móviles de gama alta.

Aún no hay confirmación oficial sobre esto, pero es cierto que sus compañeros en OPPO ya han confirmado la renovación de su colaboración con la marca fotográfica.

Este cambio haría que la compañía quisiera que, de cara a la futura generación de móviles, su apartado fotográfico llamara más la atención estéticamente a los usuarios, según Digital Chat Station.

Este cambio en el diseño empezaría por ser más rectangular que en las pasadas generaciones, donde era totalmente circular. De hecho, el diseño de los próximos móviles de gama alta de OnePlus sería ligeramente diferente del OnePlus 13.

El OnePlus 13S habría sido un primer paso en esta dirección, puesto que el dispositivo compacto cuenta con un módulo cuadrado situado en su parte superior izquierda, aunque en este caso únicamente llegaba con dos sensores.

De cara al futuro OnePlus 15, se esperaría también un cambio bastante importante en el diseño, apostando por un módulo con una forma diferente y un aspecto llamativo.

El móvil también contaría con una pantalla que aumentaría su tamaño hasta las 7 pulgadas. Esto, seguramente, se conseguiría reduciendo el tamaño de los marcos en la pantalla aún más.

En el pasado OnePlus 13 hemos visto cómo la compañía consiguió optimizar estos bordes bastante, y todo apunta a que seguirá por este camino.

Por el momento, no está confirmado si OnePlus dejará de trabajar con Hasselblad o si simplemente están en proceso de renovar el acuerdo, por lo que habrá que estar a la espera de lo que sucede en este sentido.