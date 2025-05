No es un error, este smartphone de Xiaomi es nuevo y cuesta menos de 76 euros en España

Los móviles baratos siguen siendo muy buscados en España, aunque la media del precio a pagar esté en torno a los 300 euros. Pero al igual que hay modelos que superan los 1.000 euros, e incluso los 1.500 euros, hay otros que son extremadamente baratos y están diseñados para ser la puerta de entrada a los smartphones.

Este es el caso del Xiaomi Redmi A5, un móvil excepcionalmente simple que, no obstante, tiene un diseño aceptable y una enorme batería. Además, aunque no tiene una capacidad de almacenamiento enorme, puede servir para las tareas más básicas, siempre que no pretendamos darle el mismo uso que a un móvil normal.

Este modelo se ha presentado hace unas semanas en España y estaba disponible alrededor de los 100 euros. Pero ahora está de oferta en varias tiendas y podemos encontrarlo por poco más de 55 euros en Amazon. Esto lo convierte en una apuesta segura para ser un primer móvil para niños, o para ser un móvil para llevar a la playa o a conciertos sin muchas preocupaciones.

Chema Flores El Androide Libre [Los móviles Xiaomi van a cambiar para siempre: la marca va a por los Snapdragon con un lanzamiento revolucionario]

Este terminal tiene un procesador bastante justo, un UNISOC T7250, un chipset de gama baja pensado para tareas básicas. Puede mover algún juego sencillo, pero no podemos pretender que sea un procesador competente en tareas exigentes. Además, tiene dos versiones de memoria, una con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, y otra con 3 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Ambas cuentan con aplicación de RAM virtual.

Esta última es la que está de oferta, siendo una opción adecuada para un perfil muy concreto de usuario, pero no para todos. Por ejemplo, esos 64 GB se verán colapsados fácilmente a poco que un usuario utilice mucho Facebook y WhatsApp, porque son dos apps que usan mucho espacio en su memoria caché.

Xiaomi Redmi A5 El Androide Libre

La pantalla es de 6,88 pulgadas, más grande de la media. Eso sí, su resolución es de solo 1640 x 720 px, por lo que la nitidez no será tan alta como en móviles de mayor categoría. Además, no tiene sensor de huellas bajo la pantalla, sino en un lateral. Tenemos ranura de memoria microSD y jack de auriculares, algo que ya no se suele ver.

La cámara trasera principal es de 32 Mpx, y la secundaria... bueno, Xiaomi no da resolución ni función, por lo que podemos obviarla. Delante tenemos una cámara de 8 Mpx para selfies y videollamadas. Ambas pueden grabar vídeo a FHD, pero no a 4K.

Xiaomi Redmi A5 El Androide Libre

La batería es la característica más llamativa, con nada menos que 5.200 mAh y carga rápida de 15 W. Esto explica su peso, de 212 gramos, pero hace que sea viable pensar en tener dos días de autonomía con un uso moderado. Dispone de radio FM, bluetooth 5.2 y WiFi de doble banda. La versión del sistema es Android 15 Go Edition, algo que nos ha llamado la atención, para bien.