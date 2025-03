Esto es lo que los móviles Android de gama media debería aprender y evitar del iPhone 16e

Hace unos días Apple anunció en España y resto de mercados el iPhone 16e, un nuevo móvil que venía a sustituir al ya avejentado iPhone SE. No obstante, no sería una sustitución al uso, sino un nuevo móvil que compartiría nomenclatura con los modelos más actuales, pero con un precio algo inferior. Aunque no mucho.

Este dispositivo se esperaba que fuera el nuevo iPhone SE 2025, pero Apple ha decidido darle un cambio radical y, de paso subir su precio, hasta los 709 euros en España. Eso hace que en ocasiones no sea recomendable, al menos hasta que se vean ofertas en torno a los 500 euros. Con todo, sigue siendo el iPhone más barato, y eso siempre asegurará unas cuentas ventas, al menos en mercados como el de Estados Unidos.

Sin embargo, más allá del precio hemos visto ciertas decisiones de Apple que se aprecian como correctas, y que muchas marcas podrían copiar. Eso sí, siempre teniendo claro que el precio de este móvil debería ser mucho más bajo. Mucho más. Pero Apple siempre se ha caracterizado por buscar márgenes muy abultados.

Dejando de lado pues el tema del coste, el nuevo iPhone 16e nos muestra una serie de decisiones de fabricación y diseño que parece que podrían ayudar a que los móviles Android de gama media, entre 300 y 500 euros, fueran algo mejores. Con todo, también hay decisiones que habría que evitar, como es lógico.

Pantalla de 60 Hz. Estaba claro que el nuevo móvil de Apple no iba a tener una pantalla con una tasa de refresco alta porque ni los iPhone 16 ni iPhone 16 Plus la tenían. Y no es un fallo. La mayoría de usuarios que van a comprar ese modelo no se preocupan por ello en absoluto.

Samsung Galaxy S23 FE Jacinto Araque El Androide Libre

Además, los paneles de 120 Hz que se usan en los móviles de gama de entrada o media no son LTPO, por lo que la batería dura menos que si tuviéramos móviles con pantalla de 60 Hz. Y serán muy pocos los compradores que valoren más la frecuencia de refresco que la autonomía.

Única cámara. Ver un móvil Android de una sola cámara es algo extraordinariamente raro. No en la gama media o alta, sino incluso entre los modelos más básicos. Los fabricantes saben que muchas veces los usuarios se dejan llevar por el número de cámaras, y por eso incluso usan diseños con elements que simulan ser sensores cuando no lo son.

Motorola Moto G El Androide Libre

No obstante, la decisión de Apple es correcta porque ha apostado por una muy buena cámara principal que se puede desdoblar como zoom de calidad óptica, que no es un zoom óptico pero que sirve para hacer fotos de retrato de alta calidad, que es para lo que la mayoría de personas quieren un zoom.

No tenemos un ultra gran angular, y eso es una carencia clara. No obstante, en la mayoría de móviles de precio medio la calidad de estos sensores deja mucho que desear. Incluso el OPPO Find N5, el último plegable de la empresa, usa un gran angular de 8 Mpx cuyos resultados son mejorables.

Diseño compacto. Dejando claro que actualmente los móviles inteligentes no son pequeños, hay que reconocer que este nuevo iPhone se mantiene asumiblemente contenido en tamaño. Sí, son 6,1 pulgadas, lo mismo que un Samsung Galaxy S25, pero si miramos al resto de móviles del mercado veremos que esa es prácticamente la menor diagonal que podemos encontrar.

La gente quiere móviles grandes para poder ver contenido multimedia, fotos o jugar, pero también quiere móviles pequeños que se puedan transportar de manera sencilla. Esto es lo que conjugan los móviles de este tamaño. Además, el peso se mantiene contenido, lo que siempre es positivo.

Carga inalámbrica de un iPhone en un coche

Carga inalámbrica. Llama mucho la atención que las marcas de móviles Android no hayan apostado más tanto por la carga inalámbrica como por su publicidad. Es algo que resulta muy cómodo una vez te acostumbras a ello.

Apple ha implementado la carga sin cables en este modelo, pero sorprendentemente no MagSafe, por lo que los imagenes de los cargadores compatibles no servirán en este modelo. Seguramente se podrán comprar fundas que habiliten este tipo de carga como hemos visto que están haciendo marcas como Samsung y OnePlus en la gama alta, pero al menos sí que incluyen la bobina de inducción necesaria para la carga sin cables.

Eliminar algunos elementos singulares. Este iPhone prescinde de elementos de sus hermanos mayores, como el botón de control de cámara. Es algo que permite bajar el precio y que, de nuevo, la mayoría de usuarios no va a valorar mucho. Sí que mantiene el botón de acción. Esta estrategia de saber qué mantener y qué quitar, en función del uso de la mayoría de usuarios, es algo que las marcas también deberían implementar, haciendo más sencilla la fabricación de los móviles y, con suerte, más barata.

Malas decisiones. Con todo, hay cosas del iPhone 16e que no habría que copiar, además de su estrategia de precios. Por ejemplo, la pantalla tiene un brillo medio máximo de 800 nits, muy por debajo de lo que se ve actualmente en la gama media de Android, y algo que se aprecia mucho en situaciones de mucha luz solar. La memoria interna, de 128 GB, se antoja muy escasa para un móvil no ya de 700 euros, sino también de unos de 500 euros.