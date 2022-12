Cómo utilizar el verificador de Google para no caer en bulos en Internet

Google cuenta con una herramienta de verificación de datos que puede ayudarte a descartar las 'fake news' o noticias falsas que están tan de moda últimamente y que provocan que haya gente que tome por ciertas cosas que no lo son.

Esta herramienta se ayuda de diferentes agencias de verificación para contrastar información y mostrarte información sobre tópicos recientes. Y lo mejor es que puedes buscarlos tú mismo para ir directamente a lo que te interesa.

Se trata de una gran manera de verificar información sobre la que o estás del todo seguro, y puede ayudarte a tardar menos en este proceso. Además, se trata de agencias de verificación profesionales.

Cómo verificar información con Google

Google Fact Check Tool El Androide Libre

Cuando no estás seguro de una información que has oído, lo mejor que puedes hacer es intentar verificar si esta es cierta o no, ya que si no estarás contribuyendo a la desinformación.

Esta web de Google cuenta con un cuadro de búsqueda en el que podrás introducir cualquier concepto, y la herramienta lo buscará en una serie de agencias de verificación para comprobar si los datos que has escuchado son ciertos o no.

Google verificaciones recientes El Androide Libre

Es posible que, si se trata de un tema muy específico y muy de nicho, ninguna agencia de verificación lo haya mirado ya, en cuyo caso serás tú el que tenga que investigar el tema un poco.

Otra de las ventajas de esta herramienta es que también te permite que utilices algunos códigos en el cuadro de búsqueda, como por ejemplo para explorar los temas que se han verificado recientemente.

Incluso podrás escoger el idioma en el que quieres que se te muestren resultados, aunque Google siempre te lo suele ofrecer en el que tengas como predeterminado.

