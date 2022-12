Nuevo ZTE Blade V40 Design: un móvil barato y muy bonito

EN España cada vez es más difícil encontrar un móvil barato enfocado a los usuarios que buscan la economía por encima de todo. Algunas marcas como ZTE lo saben y por eso presentan modelos para ese tipo de usuario. El último de la firma china es el ZTE Blade V40 Design, un smartphone que tiene un precio muy bajo y que destaca también por su diseño y su memoria interna.

Características ZTE Blade V40 Design

Procesador y memoria Unisoc Tiger T616 Octa-core 2.0GHz.

Memoria RAM: 6 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Pantalla Tamaño: 6,6 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2408 x 1080 píxeles).

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Sensor de profundidad: 2 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 4G

Bluetooth 5.

Wifi 5.

Sensor de huellas lateral.

NFC.

Autonomía Batería: 4500 mAh.

Carga rápida: 22,5 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163 x 74 x 7.98 mm.

Peso: 183,4 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: My OS 12.

Priorizando diseño y memoria

ZTE Blade V40 Design

Aún en 2022 es normal ver que los móviles más baratos optan por implementar 64 GB de memoria interna. No es este el caso del ZTE Blade V40 Design, un terminal que solo se vende en nuestro país con 128 GB de memoria interna, con tecnología UFS 2.2, y con 6 GB de RAM, que podemos ampliar a 11 GB usando la opción de software del sistema operativo.

Eso sí, el procesador es un chip algo desconocido, el Unisoc Tiger T616, con ocho núcleos de hasta 2.0 GHz. No se ha pensado para jugar o realizar grandes proezas, sino para ser capaz de mover apps genéricas.

ZTE Blade V40 Design

También hemos de destacar el diseño, con una parte trasera muy elegante, que recuerda a los móviles de mayor precio, y un grosor de menos de 8 mm, aunque por poco.

La pantalla es de 6.6 pulgadas y tiene resolución FHD+, aunque no una tasa de refresco elevada, y cuenta con notch, algo normal porque no tenemos un panel OLED, sino LCD.

Sí que se incorpora carga rápida, de 22.5 W con el cargador en la caja, así como un chip NFC para pagos móviles. Y el puerto es USB C, como no podría ser de otra forma.

En el apartado de cámaras tenemos un sensor principal de 50 Mpx y dos extras en la zona trasera, ambos de 2 Mpx, para el macro y el sensor de profundidad. Ojalá haber visto un gran angular y no estos dos sensores mucho menos útiles. En la parte delantera tenemos un sensor de 8 Mpx, para los selfies.

Un móvil centrado en lo importante

ZTE Blade V40 Design

Este terminal se ha creado dándole importancia a lo que la gente valora de un móvil pequeño. No tiene 5G, pero sí una pantalla grande. No tiene un panel OLED o una tasa de refresco elevada, pero sí NFC y carga rápida. No tiene la última versión de Android (es la 12 la que incluye), pero sí un diseño muy bonito.

Precio y disponibilidad

Lo mejor de este móvil es el precio. Se vende por 199 euros, pero como promoción de lanzamiento, hasta el 6 de enero, podemos comprarlo por 159 euros, un precio que hacía mucho tiempo que no veíamos en el lanzamiento de un smartphone.

