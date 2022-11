Así es el Huawei Pocket S, el móvil plegable que no es un flagship a horas de su presentación

La semana pasada conocimos la existencia del móvil plegable que llegaría en el día de hoy. Es justamente el Huawei Pocket S la estrella rutilante del día para la marca china y así ser una versión inferior del Huawei P50 Pocket que fue anunciado en el mes de diciembre del año pasado.

Un móvil plegable que no es un flagship

La denominación flagship se presenta como el buque insignia de una compañía y suele venir acompañada de un coste mayor para todos aquellos que son las estrellas de sus marcas.

Esta vez, y vía Gizmochina, Huawei pretende ofrecer un plegable que no es un flagship para así acercarlo al usuario común que no desea gastar mucho en su próximo smartphone. De hecho, que el P50 Pocket usara el chip Snapdragon 888, ya dejó claro que con esta versión S no se espera que pasemos al Snapdragon 8 Gen 1 del Z Flip 4 o del 8 Plus Gen 1 del Razr 22, dos plegables ya presentes en el mercado chino.

Huawei Pocket S El Androide Libre

Ahora tenemos una serie de imágenes del Huawei Pocket S que se caracterizará por una pantalla plegable OLED de 6,9" con un agujero situado en el centro y una resolución de 2.790 x 1.188 píxeles con 120 Hz de tasa de refresco. Estas imágenes llegan desde WHYLAB.

En el frontal se queda una cámara de 10,7 Mpx con dos módulos circulares situados en la parte trasera para que uno albergue una de 40 Mpx más una ultra gran angular de 13 Mpx, y el otro a la pantalla de 1,04" con resolución 340 x 340.

Huawei Pocket S El Androide Libre

En las entrañas, y para entender mejor porque no estamos ante un flagship, está el chip Snapdragon 778G 4G con una batería de 4.000 mAh con carga rápida de 40 W. Tendremos dos configuraciones en la memoria, una de 8 GB + 128 GB de interna, y otra de 8 GB de RAM y 256 GB.

Contará con sensor de huellas lateral y en el software con HarmonyOS 3. Los colores serán varios con azul cristal hielo, rosa cereza, verde menta, plata helada, oro rosa y negro obsidiana.

Huawei Pocket S El Androide Libre

Un móvil plegable que llegará a otro precio, aunque habrá que esperar unas horas para así estar ante su lanzamiento y cerrar realmente el concepto de este Pocket S de Huawei.

