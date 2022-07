Este móvil ha cambiado mi forma de hacer vídeos

En las últimas semanas he estado usando el vivo X80 Pro para realizar el análisis que publicamos hace unos días. Durante ese tiempo, y desde entonces, me he dado cuenta de que este terminal ha hecho que pase de hacer muchas fotos, algo normal en mí, a hacer muchos vídeos.

Desde hace un tiempo he empezado a pensar que los recuerdos son mejores en vídeo porque captan mejor la esencia de cada instante, y vivo parece que opina lo mismo, porque ha centrado la experiencia fotográfica de su nuevo buque insignia en lo que ha llamado cinematografía.

El vivo X80 Pro se inspira en el cine

Los teléfonos móviles han desplazado por completo a las cámaras compactas, y están cerca de hacer lo mismo con las réflex. Cada vez hacemos más fotografías, pero en los últimos años hemos visto cómo se ha disparado también el número de vídeos que tomamos con nuestros terminales.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es por eso por lo que vivo quiere ser la referencia en el segmento de los smartphones y ha desarrollado una serie de tecnologías que nos permiten grabar vídeo con una versatilidad no vista hasta ahora.

Hay que dejar claro que no has de ser un experto para exprimir los modos de grabación de este terminal, pero sí podemos sacar partido de algunas de las características de este modelo, como he hecho yo.

En el tiempo que he usado este móvil como dispositivo principal he viso cómo algunas decisiones de vivo han mejorado notablemente el resultado final de mis grabaciones.

Para empezar, el cambio de proporción de aspecto en la grabación con las franjas negras hace que cualquier toma parezca sacada de una película.

Fotograma con el modo cinematográfico y un estilo de color de cine aplicado

A esto ayuda que podamos grabar con el sensor normal o el zoom 2x, lo que ayuda a que los planos no sean siempre los mismos. Destacar que este zoom 2x tiene el gimbal, lo que ayuda mucho en la estabilizado.

Algo en lo que me he entretenido mucho es en experimentar con los estilos de color cinematográficos del vivo X80 Pro, una paleta de colores inspirados en películas como El Caballero Oscuro, de Christopher Nolan o el videojuego Cyberpunk. No son lo mismo que los filtros, aunque también estos están disponibles.

Fotograma con desenfoque en tiempo real de vídeo sin postprocesado en ordenador

Por último, tengo que destacar el buen hacer de vivo en el desenfoque en vídeo, que permite resaltar la cara de la persona que estemos grabando, e incluso cambiar de plano a otros rostros que entren en escena.

Hay mucho más en la cámara del vivo X80 Pro

Además de la cinematografía, el vivo X80 Pro tiene elementos que nos ayudan a que las fotos y los vídeos queden mucho mejor que en otros móviles.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ya destaqué la extrema versatilidad de la cámara en el análisis, pensada para exprimir cada situación, con un sensor principal de gran resolución, un gran angular muy equilibrado, un zoom óptico de dos aumentos con gimbal perfecto para retratos y un zoom periscópico que ayuda en tomas lejanas.

La estabilización también es algo reseñable, porque hay muchos modos y porque nos permite jugar con la misma y la resolución, sobre todo porque este móvil no sólo graba en calidad 4K, sino también en 8K.

Y aunque parece algo menor, quiero resaltar una de las cosas que más me han gustado, el perfil de color de ZEISS. La cámara del X80 Pro tiene un botón que activa un perfil de color calibrado por ZEISS y que permite realizar tomas mucho más reales.

Lo mejor es que es totalmente opcional, y si nos gustan los colores ligeramente más saturados, también tenemos la opción de tomar las fotografías de esa manera.

Retrato en modo panorámico con el bokeh de ZEISS

Para cerrar, tengo que hablar de los diferentes estilos de bokeh inspirados en las lentes de ZEISS. Creo que nunca he asistido a tantas charlas técnicas para la presentación de un móvil, y se agradece que se explique por qué un móvil tiene ciertas funciones y cómo se han logrado.

En este caso ZEISS ha logrado imitar por software el desenfoque creado por algunas de sus lentes más icónicas, como Planar o Biotar. El resultado es una imagen realmente efectista, sobre todo si en la zona trasera, la desenfocada, tenemos luces.

Pensado para el vídeo

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

No es esta la primera vez que Vivo y ZEISS colaboran, pero se nota que, a medida que pasa el tiempo, van afinando más y más lo que logran, consiguiendo ofrecer un resultado muy distinto del que tenemos en los productos de otras marcas.

El buen hacer de vivo en el hardware del terminal, de ZEISS en la inclusión del T-Coating en las lentes del mismo y de ambas empresas en el software convierten al vivo X80 Pro no sólo en uno de los mejores móviles del mercado para grabar vídeo, sino en el más divertido para hacerlo, algo que no siempre se tiene en consideración a la hora de analizar un móvil o de cualificar su uso y que al usuario le importa mucho más de lo que a veces pensamos.

Sigue los temas que te interesan