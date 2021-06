Nuevo Nokia C20 Plus: gran batería, Android Go y muy barato

Nuevo Nokia C20 Plus: gran batería, Android Go y precio barato

Un par de días después de presentar el C01 Plus, Nokia ya tiene listo su nuevo teléfono. El conocido fabricante de Finlandia nos deja hoy con el Nokia C20 Plus. Este nuevo modelo se sitúa también en su gama de entrada, con Android Go 11 Edition como su sistema operativo. Esto último nos hace dudar de si llegara a España.

El Nokia C20 Plus es un modelo más completo que el C01 Plus presentado a mediados de esta semana y es el sucesor del C20 presentado en abril. Este teléfono destaca por su enorme batería, que le dará una gran autonomía, así como su precio ajustado.

Características Nokia C20 Plus

Nokia C20 Plus diseño

Procesador y memoria

Procesador: UNISOC SC9863a.

Memoria RAM: 3 GB.

Almacenamiento interno: 32 GB.

Micro SD: sí, hasta 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: HD+.

Tecnología: LCD.

Camara trasera Principal: 8 Mpx.

Sensor para retratos: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad 4G/LTE.

Bluetooth 4.2.

WiFi ac.

Radio FM.

Autonomía Batería: 4.950 mAh.

Carga rápida: 10 W.

Otros Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 165,4 x 75,85 x 9,5 mm.

mm. Peso: 205 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11 Go Edition.

Un modelo sencillo

Nokia C20 Plus pantalla

El Nokia C20 Plus es un nuevo teléfono en la gama de entrada de la marca, aunque es algo mejor que modelos presentados recientemente en esta familia. Hace uso de Android Go 11 Edition como sistema operativo de serie, sin capa de personalización, como es habitual en sus teléfonos.

Llega con un diseño común: pantalla LCD de 6,5 pulgadas de tamaño con un notch en forma de gota de agua en la misma. Este panel tiene una resolución HD+, por lo que cumple en este segmento de mercado. En el notch nos espera una cámara de 5 Mpx.

Nokia C20 Plus camaras

En la trasera de este Nokia C20 Plus tenemos dos cámaras: sensor principal de 8 Mpx y un sensor para retratos de 2 Mpx, sin demasiados alardes por tanto. Como ocurre habitualmente en la gama más modesta en Android, no tiene sensor de huellas.

La batería es otro de sus puntos fuertes, con una capacidad de 4.950 mAh. Esta buena capacidad debería proporcionar dos días de autonomía al teléfono, así que es sin duda uno de los motivos por los que muchos usuarios comprarían este modelo.

Precio y disponibilidad

Nokia C20 Plus colores

Este nuevo Nokia C20 Plus se ha hecho oficial ya en China, único mercado en el que se ha confirmado de momento su lanzamiento, a la espera de saber si se pondrá a la venta o no en España. Se lanzará en China el 16 de junio.

Este modelo se lanza en colores azul y negro, en una versión única de RAM y almacenamiento. Se lanza a un precio de 699 yuanes, unos 90 euros al cambio.