Este curioso juego te obliga a hacer una de las cosas de internet que más odias: es increíblemente adictivo

HBO Max estrena un nuevo sistema de identificación de la persona detrás de la cuenta iStock El Androide libre

En la industria de los videojuegos, la plataforma que más dinero mueve desde hace años es la de los smartphones, que según los datos de Global Games Market Report 2024 generó el pasado año 92.600 millones de dólares.

Se trata de un dato bastante llamativo, pero que también refleja la cantidad de personas que utilizan el móvil para jugar, ya sea de forma ocasional o recurrente.

Es un medio que no ofrece tantas facilidades como las consolas en materia de jugabilidad cuando hablamos de juegos en primera persona.

A cambio, cuenta con otros muchos formatos más casuales que quizá no triunfarían en una consola. Candy Crush o Clash Royale son un buen ejemplo, puesto que los controles táctiles son clave.

Otra cosa que caracteriza a los juegos de móvil es que como se trata de producciones más baratas que un juego triple A para consola, hay una enorme variedad, pudiendo encontrar juegos de lo más absurdos o inesperados.

Es el caso de este nuevo juego llamado I'm not a robot, y que convierte uno de los elementos que más cereza puede dar en Internet en un videojuego.

Se trata de los captchas, el sistema de seguridad que muchas de las webs en internet utilizan para comprobar que la persona que las está visitando es una persona y no es un bot.

Es algo que prácticamente todo el mundo ha tenido que hacer alguna vez, y aunque suelen ser sencillos, hay otros que pueden complicarse, ya sea por la elección de la fuente de la letra o por las confusiones que pueden surgir en su realización.

Estos pueden ser de diferentes tipos, y así lo refleja el juego. En algunos casos puede ser una simple casilla de verificación que haya que completar.

Juego de captchas

Sin embargo, a medida que se van avanzando, este va cambiando, mostrando los diferentes tipos de captchas que uno se puede encontrar por internet.

Por ejemplo, hay algunos que son una simple imagen dividida en varios cuadros en la que el usuario debe seleccionar un elemento concreto.

En la foto de una calle, lo más habitual es que el captcha te pida seleccionar aquellas casillas que correspondan a un paso de cebra o a un semáforo.

También se incluyen otros tipos, como aquellos que te muestran letras y números distorsionados y te piden que los escribas por orden.