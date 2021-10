PUBG: New State será lanzado en Android el mes que viene

Si te gusta el popular Battle Royale, qué es uno de los más populares en el mundo, te alegrará conocer la noticia de la llegada de PUBG: New State, la segunda versión del juego que se lanzará dentro de poco a nivel mundial en Android.

Se trata de un nuevo título que llega con un buen número de novedades entre las que se incluyen cuatro mapas diferentes en los que te podrás enfrentar contra todos tus enemigos.

PUBG: New State llegará a Android en noviembre

La compañía ha anunciado la llegada de pug para el próximo 11 de noviembre, después de que tengan lugar las últimas pruebas técnicas, que ocurrirán los últimos días del mes de octubre

El juego cambia respecto a su antecesor en aspectos como la ambientación, ya que este juego tiene lugar en el año 2051, con los avances en el ámbito de armas y vehículos que eso supone. Se trata de un juego con bastante contenido exclusivo

PUBG: New State

La dinámica del juego será la misma: sobrevivir a los 99 enemigos que haya en el mapa hasta que este se cierre por completo.

El juego, según su ficha de Google Play, requerirá una CPU de 64 Bits, una memoria RAM de 2 GB o más, Open GL 3.1, Vulkan 1.1 o superiores, así como que el móvil o la tablet en cuestión corra una versión superior a Android 6.0 Marshmallow

PUBG: New State está ya en Google Play con una insignia de Pre-registro, por lo que, por el momento, no la puedes descargar si no te has registrado previamente en la lista de testers.

