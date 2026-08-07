Google quiere que le puedas dar la paga a tu hijo a través de Google Wallet sin necesidad de que tenga cuenta bancaria

Google ha presentado una nueva herramienta dentro de Google Wallet pensada para las familias. A partir de ahora, los padres en Estados Unidos pueden crear un saldo digital seguro para sus hijos.

La función llega justo antes del inicio del curso escolar. Google la plantea como una forma de facilitar la vuelta al colegio a las familias que ya usan pagos digitales en su día a día.

Con esta herramienta, los progenitores pueden configurar un saldo específico para menores de 18 años. Ese saldo queda vinculado a la cuenta del hijo dentro del ecosistema de Google.

Una vez activado, los menores pueden pagar en tiendas físicas con solo acercar su dispositivo al datáfono. La función funciona en móviles Android y en relojes con Wear OS que tengan tecnología NFC.

El sistema busca responder a un contexto en el que cada vez se usa menos el dinero en efectivo. Muchos comercios ya priorizan el pago sin contacto frente a las monedas y los billetes tradicionales.

La gestión de este saldo no queda en manos del menor de forma exclusiva. Todo el control pasa por Family Link, la aplicación que Google ofrece para la supervisión parental.

Desde ahí, los padres pueden transferir dinero directamente desde su propia cuenta hacia la de sus hijos. Google ha adelantado además que próximamente se podrán programar pagos automáticos y periódicos.

La herramienta también permite fijar límites de gasto concretos para cada menor. De esta forma, las familias pueden decidir cuánto dinero puede gastar un hijo en un periodo determinado.

El seguimiento de los movimientos se hace en tiempo real desde la propia aplicación. Los padres pueden consultar en cualquier momento en qué se ha gastado el saldo asignado.

Si surge algún imprevisto, existe la opción de bloquear el saldo de forma inmediata. Ese bloqueo se puede revertir después con la misma facilidad, sin pasos adicionales complicados.

Google presenta esta función como una manera de introducir a los menores en la gestión del dinero. La idea es que aprendan hábitos financieros básicos antes de tener una cuenta bancaria propia.

Hasta ahora, muchas familias recurrían a tarjetas prepago de terceros para lograr algo parecido. Con esta novedad, Google integra esa gestión directamente dentro de su propio monedero digital.

Lisa Yokoyama, directora de gestión de producto de Google Pay, ha sido la encargada de anunciar la noticia. En su comunicado, subraya que la propuesta se apoya en funciones familiares que Google ya ofrecía antes.

Por ahora, la función está disponible únicamente para usuarios de Estados Unidos. Google no ha detallado todavía si planea llevarla a otros países ni en qué plazos podría hacerlo.

El lanzamiento se suma a otras apuestas recientes de Google Wallet relacionadas con la identidad digital y los pagos seguros. La compañía ha impulsado en los últimos meses herramientas similares para viajeros y para trámites de identificación.