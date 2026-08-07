Google Maps se convierte en tu asistente personal y se actualiza para poder pedir comida sin salir de la app y mucho más

Google ha anunciado una nueva tanda de mejoras para Ask Maps, la función conversacional de Google Maps. La compañía asegura que estas novedades buscan que los usuarios resuelvan tareas cotidianas con solo escribir o hablar dentro de la aplicación.

Ask Maps llegó hace tiempo como una de las transformaciones más importantes de Google Maps en más de una década. Combina los modelos de Gemini con la información cartográfica de Google para responder preguntas del mundo real de forma natural.

Ahora la app suma capacidades agénticas que le permiten encargarse de tareas de varios pasos. Un usuario puede pedirle a Ask Maps que encargue una comida concreta para recoger de camino a casa, y la herramienta buscará restaurantes abiertos en su ruta.

El sistema tiene en cuenta lugares guardados y necesidades dietéticas específicas del usuario. Una vez elegido el restaurante, Ask Maps añade el plato directamente al carrito para que la persona solo tenga que revisar y confirmar el pedido.

Esta opción de pedidos ya funciona con socios como Square y Toast, y Uber Eats se sumará próximamente. Google trabaja además junto a otras empresas en el desarrollo del Protocolo Universal de Comercio para alimentos.

Ask Maps también facilita la búsqueda de hoteles y planes de ocio con instrucciones detalladas en lenguaje natural. Se le puede pedir, por ejemplo, un hotel bien valorado y de precio razonable, cerca de un gimnasio y de restaurantes, para un viaje de trabajo.

La herramienta compara precios en tiempo real y comprueba la disponibilidad de las habitaciones. Para el tiempo libre, también sugiere conciertos, espectáculos de comedia y otros eventos cercanos, con enlaces directos para comprar entradas.

Otra de las novedades es la llamada Inteligencia Personal, que permite conectar Ask Maps de forma voluntaria con Gmail. Con esa conexión activada, la aplicación tiene en cuenta reservas de vuelos o de restaurantes para ofrecer sugerencias sin que el usuario tenga que explicar sus planes.

Google insiste en que esta conexión está desactivada por defecto y depende siempre de la decisión del usuario. La compañía afirma haber diseñado la función pensando en la privacidad, con explicaciones adicionales disponibles en su centro de ayuda.

Ask Maps Google

Si el usuario mantiene activo su historial de actividad, Ask Maps recuerda también las conversaciones anteriores. De esta manera, basta con preguntar qué planes se sugirieron para un viaje pasado para recuperar esas ideas sin empezar de cero.

El tráfico en tiempo real es otro de los focos de esta actualización. Ask Maps ya avisaba de tráfico, obras o accidentes en el trayecto habitual, y ahora incorpora un widget dedicado a autobuses, trenes, metro y ferris.

Ese panel muestra los horarios como un tablón de salidas virtual que se actualiza minuto a minuto. Si un servicio se retrasa, la espera se ajusta automáticamente para que el usuario sepa exactamente cuándo salir hacia la parada o el muelle.

Google recuerda que Maps se nutre de las aportaciones de más de 500 millones de colaboradores en todo el mundo. Con esta actualización, sugerir cambios se vuelve más sencillo gracias a la conversación directa desde Ask Maps y la pestaña de contribuciones.

Los usuarios pueden incluso subir una foto del cartel de un negocio para que Maps detecte el nuevo horario. La aplicación pide confirmación antes de enviar la sugerencia, que después pasa por los sistemas de revisión habituales de la plataforma.

El widget de tránsito, las respuestas más personalizadas y el historial de conversaciones ya están disponibles en todos los mercados donde funciona Ask Maps. Los pedidos de comida, la búsqueda de hoteles y eventos, y las contribuciones conversacionales arrancan en Estados Unidos, con planes de ampliarse a más países.

Ask Maps también se expande a nuevos territorios con esta actualización. La función llega ahora a Australia, Brasil, Canadá, Indonesia, Japón y México, además de sumarse a los más de 150 países y territorios donde ya operaba en inglés.